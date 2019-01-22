Жителя Добруша задержали в Гомеле с наркотиками, но он убежал в Россию. Однако там ему пришлось так несладко, что он решил вернуться и сдаться

  • 22 января 2019, 15:02
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29-летний житель Добрушского района был задержан в апреле 2012 года на вокзале в Гомеле с четырьмя граммами трамадола. За хранение особо опасного психотропа в отношении него было возбуждено уголовное дело. Однако до суда дело не дошло, так как фигурант скрылся.

В октябре прошлого года мужчина вернулся на родину и пришел с повинной в правоохранительные органы. Он рассказал, что все эти годы находился в России, где ему было очень несладко. Перебивался случайными заработками, не имел никакой поддержки, медицинской помощи, а потому решил вернуться домой и, что называется, «сдаться». Мужчина оказался в СИЗО. Ранее приостановленное расследование уголовного дела возобновилось и дошло до суда.

— Обвиняемый был признан виновным и осужден на 2 года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа. Мужчина полностью признал свою вину. Приговор вступил в силу, — рассказал Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.

До этого фигурант был четырежды судим за кражу, грабеж и хулиганство.




СБ Беларусь сегодня
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