В Гомеле начался суд над мужчиной, устроившим кровавую резню в троллейбусе на «Универмаге» и ранившим троих милиционеров

В Гомеле сегодня начался суд над местным жителем, который причинил ножевые ранения троим сотрудникам милиции.

Громкий инцидент произошел 15 мая прошлого года в центре Гомеля. Сотрудники оперативно-поискового отдела вели розыск молодого человека, который сбежал из исправительного учреждения открытого типа. Там он отбывал наказание за хулиганство и незаконный оборот наркотических веществ. Ранее парень избил прохожего, а в ходе обыска при задержании у него нашли марихуану.

Беглеца выследили, когда тот находился в троллейбусе. В районе остановки «Универмаг «Гомель» было принято решение о задержании. При этом сыщики столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Во время борьбы, завязавшейся в тесном пространстве, молодой человек выхватил нож и стал наносить удары. За считанные секунды он серьезно ранил всех трех оперативников. После чего бросился бежать.

Милиция города была поднята по тревоге. И вскоре преступника обнаружили в районе центрального парка. Однако сдаваться он не собирался и попытался уйти вплавь через Сож. На противоположном берегу его настигли бойцы ОМОН. На приказы остановиться и поднять руки беглец не реагировал. Как и на предупредительные выстрелы в воздух. Тогда сотрудники открыли огонь на поражение, прострелив беглецу обе ноги. Лишь после этого его задержали и под конвоем доставили в больницу.

В настоящее время фигурант громкого дела обвиняется в уклонении от отбывания наказания и в покушении на убийство. Мотивы и обстоятельства обоих преступлений будут выясняться в ходе судебного процесса.