Сходить в баню и умереть. В Гомеле скончался мужчина, неудачно прыгнувший в бассейн после парилки

54-летний гомельчанин приехал в гости к знакомым в поселок Победа, чтобы попариться в бане. Однако вместо приятного и полезного отдыха оказался на больничной койке, где спустя несколько недель скончался.

Трагический случай произошел еще в декабре, в канун новогодних праздников. Мужчина хорошо проводил время в компании друзей в частном доме в поселке Победа, который находится практически в городе — туда ездит городской маршрут автобуса. Отдыхающие парились в бане.

После одного из заходов в парилку гомельчанин решил прыгнуть в бассейн, однако сделал это крайне неудачно, в результате чего повредил позвоночник и спинной мозг. Гомельчанина доставили в больницу, где он пробыл все последнее время.

Однако, как стало известно «Сильным новостям», 19-го января от полученных травм он скончался.