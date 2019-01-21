«Одной рукой государство запрещает, а второй само же и подталкивает к этому». Работник школьной администрации — о том, как спасти детей от наркотиков

Последние несколько недель Гомель снова наводнили граффити с предложением приобрести наркотики. С проблемой подростковой наркомании, в частности, употребления и распространения синтетических наркотиков местные власти борются уже несколько лет. Каковы результаты этой борьбы? И насколько правильна её тактика в общем? «Сильные новости» беседуют с работником одной из школ Гомеля, членом Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений, который пожелал остаться анонимным.

В ноябре гомельские силовики за так называемые «закладки» задержали несовершеннолетнюю ученицу СШ №2. Вместе с ней по делу проходил и учащийся Автомеханического колледжа. Речь идёт о синтетических наркотиках. Приобрести их может любой желающий — весь город исписан подробной рекламой. Мало того, там же вам и работу предложат. Не «закладчика», так граффитиста.

Почему подростки идут на это? Почему не боятся употреблять и распространять наркотики? Кто в этом виноват? Как с этим борются? И насколько эффективна такая борьба?

Мы публикуем частное мнение работника одной из школ Гомеля, члена Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений. Он обратился в редакцию «Сильных новостей» и пожелал остаться анонимным.





— Что было до известных событий? С наркоманией боролись так: профилактика. Это всевозможные стенды, буклеты — куда можно обратиться родителям и детям, какая за это грозит статья. Я называю это запугивающим блоком. Конечно, проводилась работа с детьми, которые уже были замечены, работа с самим заболеванием.

Недавно же стали использовать другую тактику — не запугивающую. И это радует. Например, сайт POMOGUT.BY. Там распространяется большое количество информации, тех же буклетов. И слоган у них правильный: «Понять Принять Помочь». Помогут родителям, чьи дети оказались зависимы, подросткам — помогут противостоять наркотикам. Помогут потребителям, оказавшимся один на один с проблемой. При этом, всё конфиденциально.

Такой переход от тактики запугивания к помощи произошёл не просто так. Судя по информации про этот сайт на билбордах, поддержку оказывает Управление ООН по наркотикам и преступности. То есть, подход изменился, при появлении третьей стороны. Если раньше, например, было так: взаимодействие МВД и детей, то теперь появилась ещё и структура ООН. И это более осознанный подход.

Само появление у нас такой структуры сейчас показывает, насколько хорошо или плохо работала сложившаяся система. Так вот, как раз тактика запугивания не правильна — иногда какую-то грань представители образования, медицины, правоохранительных органов переходят и ребёнку уже безразлично, страх исчезает, да и суровость наказания компенсируется его избирательностью. Он узнает через знакомых, что кому-то повезло, он «поднял деньги на платную учёбу» и сумел отойти от дел. Его не задержали, и мне повезет. Вот такая логика у детей.





Синтетические наркотики стали проблемой более пяти лет назад. Когда о случаях их употребления, повлекших за собой последствия, стали говорить открыто. В то время купить наркотики особого труда не составляло. Какое-то время. Затем последовали показательные суды над «закладчиками» — за распространителей взялись серьёзно.

О вреде наркотиков и «как распознать домашнего наркомана» родителям рассказывали в учебных заведениях на больших родительских собраниях, стали приезжать и прямо на место работы. На таких встречах обычно выступают нарколог, представитель УВД, и другие заинтересованные структуры.

— Это страшилки. И всё. Теперь же всё идёт к тому, что будут или индивидуальные или групповые встречи — с детьми, родителями, третьими сторонами (работники школ, медучреждений, милиции и т.д.). В последнее время всё больше появляется кабинетов, куда можно прийти и анонимно рассказать о своей проблеме. Почти в каждом районе. Это очень большой прогресс. Там с детьми работают индивидуально. Можно прийти туда и от школы — в основном, туда направляют детей из группы риска. Это те, кто были замечены в употреблении, но не было тех объёмов или весомых доказательств для того, чтобы привлечь к административной ответственности.

Если, например,оценивать эффективность встреч МВД с учащимися, то здесь скорее, негативные изменения прослеживаются. Такие структуры прибегают к более радикальным методам. Если раньше такой специалист приходил и рассказывал о статистике спасённых жизней и об ответственности, то сейчас в учебные заведения и общежития к несовершеннолетним будут приходить кинологи со специально обученными собаками. Вплоть до того, что будут закрывать двери и пока всех не проверят, никто не выйдет.

Я хотел бы, чтобы СМИ рассказали, что сейчас происходит радикализация методов борьбы с проблемой. Что дети, априори, виноваты. Что вся работа должна быть с ними. Но ведь есть альтернатива. Ограничьте доступность наркотиков, разъясняйте их опасность, будьте честны с детьми, помогайте тем, кто обратился за помощью.Тот же самый проект ООН. Под него, наверняка, выделено финансирование. И он пропагандирует эти идеи. Но ведь всегда проще запрещать и кричать о том, сколько мы выявили/задержали/спасли. К сожалению, это даёт всего лишь сиюминутный эффект.

Какова роль медицины в борьбе с подростковой наркоманией? Представители медучреждений участвуют во всевозможных встречах, делают рассылки по учреждениям, публикуют материалы. На сайтах центров гигиены и эпидемиологии можно найти соответствующие публикации.

— Понимаете, сейчас мы имеем следующее: считается, что априори все дети употребляют наркотики. И теперь задача школы, медиков, МВД — выявить этих детей и либо наказать, либо вылечить.

При этом, в ход идут всевозможные анкетирования, тесты. Но у меня, как у педагога, большие сомнения, можно ли таким образом выявить детей, которые действительно употребляют. Тесты легко можно подделать, подогнать под требуемый результат.

Да и зачем вообще это делается, если возле школ стоят ларьки смерти — «Табакерки», а в почти любом павильоне на остановке можно купить дешёвое «пойло». Государство закрывает на это глаза. Одной рукой запрещает, а другой само же и подталкивает к этому. Сиюминутная прибыль затмевает глаза чиновникам и бизнесменам. Для отвода глаз проводят рейды по выявлению точек, где продают алкоголь несовершеннолетним, но что рейд — штраф-то мизерный. Точку не закроют за такое нарушение.

Как одну из причин употребления подростками наркотиков называют и недостаточную занятость. Имеется в виду, как отсутствие увлечений, так и пропуски занятий.

— Когда стали разбирать проблемы СШ № 2 и Автомеханического колледжа, оказалось, что дети прогуливали занятия. И за это очень сильно зацепились. Почему-то решили, что это очень сильно повлияло на то, почему они занялись распространением. Мол, если бы они ходили в школу, не было бы времени ездить за товаром. Да всё это можно сделать после занятий, на выходных.

Право на образование сделали обязанностью. Да, у нас закреплено всеобщее базовое образование. Пусть, я готов следить за посещаемостью этой категории учащихся. Но зачем следить за 10-11-классниками, которые имеют право уйти, не понимаю. Есть возможности их исключить, но чтоб сделать это, следует пройти несколько кругов ада. Даже исключив такого ученика будешь вынужден следить за ним, его занятиями и жизнеустройством чуть ли не 20 лет.

Кроме этого отделы и управления требуют 100% внеурочной занятости. Как достичь — только арифметика и никакого мошенничества. Если нет у меня в школе, например, объединений по видеомонтажу, где можно обучить детей основам YouTube. Я бы открыл, но нет возможности, нет у меня такого специалиста. А детям это интересно. При этом мне говорят, что этих детей нужно чем-то привлечь.

Хотят дети на скейтах кататься — дайте им скейты, памп-парки. Хотят на велосипедах — дайте велосипеды, велополосы, велодорожки. Но государство просто не оставляет альтернативы. Дети хотят проводить время в спортзале, но школа работает до восьми вечера, а открытых спортивных площадок с освещением, местами для раздевания, принятия душа нету. Никто не пойдёт на школьный стадион бегать по лужам и в темноте. Почему сейчас один из самых популярных видов спорта среди детей волейбол? Потому что для него не важно, какое будет покрытие. Главное, чтобы была сетка. А её самому можно сделать. Раньше был футбол, но площадки ушли под парковки. Вот такая занятость.

Хорошо. Вернусь еще раз. Давайте рассуждать по кодексу об образовании. Те дети, которые не хотят ходить в школу, давайте дадим им эту возможность. У нас всеобщее базовое образование. Девять классов. Но ведь можно и с десятого уйти. А чтобы сейчас ребёнку уйти из школы, ему нужно целую эпопею пройти. Ему даже легче будет никуда не ходить, ничего не делать, его всё равно будет сложно выгнать. А даже если и выгонят, то ответственность всё равно будет на школе.

Поэтому с чего надо начать, чтобы бороться с подростковой наркоманией, это: решить, зачем вы это делаете и подсмотреть чужой успешный опыт. Метод устрашения — путь в никуда. С подростками нужно говорить, надо понимать зачем они это делают.

Зачем делают, если употребление — это дешевый и доступный способ расслабиться, получить кайф. Им легче в телеграме заказать у оператора дозу, переслать деньги, прогуляться до закладки и забрать её. Иногда даже совмещают приятное с работой. Наносят рекламу магазинов по высланным адресам и забирают оплату в виде закладок. Это купить алкоголь проблемно — надо стоять под магазином, просить купить, а вдруг кинут и пр. А тут — всё для вас. Три клика, 15 минут прогулки и минутное счастье с вами.

Если распространение, участие в рекламе, тут приведу цитату одного из трафаретчиков: «Они уже итак потеряны (те, кто зависим от наркотиков) , я лишь зарабатываю на них». То есть это заработок, а то, что трафаретчик делает доступным наркотики для всех, его не волнует. Как мне известно из сообщений, что рассылают моим ученикам в соцсетях, за один адрес (дом, здание), «украшенный» трафаретами с рекламой наркотиков человек на руки получает в любом виде до 150$. Штрафы у нас, увы, копеечные. Две, пять базовых — легко можно списать на затраты на краску.

И давайте определимся, что делать с табаком? Мы его запрещаем или нет? Об этом тоже можно говорить в связке с наркоманией. Если вы запрещаете — запрещайте окончательно, если ограничиваете — ограничивайте. Давно уже посчитано, что те суммы, которые тратятся в здравоохранении на лечение больных наркоманией и тех, кто пострадал в результате алкоголизации и табококурения намного превышают или равны прибыли, которую государство получает от реализации этих товаров.

Дальше. Почему, например, в европейских странах существует такой предмет, как половое воспитание? Потому что важно объяснить, что у всего есть последствия. И когда вы достигаете определённого возраста, сексом можно заниматься. Но нужно помнить про меры предосторожности и контрацепцию. А тут, получается, доходит до того, что даже при достижении 18 лет у подростков страх силён настолько, что они просто запуганы. И не могут нести ответственности за свои поступки.

Вокруг говорят: «Здоровье нации». Да какое здоровье нации? Признайтесь честно, вы, государство, зарабатываете на нём.

И то, что сейчас происходит после ситуации с СШ№ 2 и Автомеханическим колледжем, это «закручивание гаек». И я просто боюсь, что это выльется в «охоту на ведьм». Будут контролировать занятость, пропуски.

Ещё есть такая вещь как ШАГ — Школа Активного Гражданина. Наркоманами становятся не от того, что с ним не провели профилактику или тот же самый ШАГ. Наркоманами становятся по другим причинам. Видел как-то у одного учителя в ВК. По поводу профилактики: «Школа — это место, где говорить НЕТ — НАРКОТИКАМ, учат люди, не способные сказать НЕТ подписке на „Юный Спасатель“. Юля, 11 класс».

Дети видят, и дети знают, кто их учит. И в какие-то моменты они попросту перестают доверять тому, что им говорят и тем, кто это говорит. Потому что знают, что это ложь. Скажите «НЕТ — НАРКОТИКАМ», скажите «НЕТ» — этой тупой ненужной работе, которую вам приходится выполнять.

И я много думал над этой фразой, увиденной у коллеги в ВК. Действительно, как мы можем заставить детей сказать «Нет» наркотикам, когда сами настолько зависимы от системы. Я сам стараюсь часто саботировать разные дурацкие приказы. К примеру, тот же ШАГ. Просто почитайте, о чём это. Методика Советской пропаганды. Мало что меняется и это очень страшно.





Наряду с родительскими собраниями, классными часами, в учебные заведения приходят представители милиции. Проводят профилактические беседы, зачитывают выдержки из закона РБ, рассказывают про ответственность, приводят последние сводки.

— Нам присылают эти сводки, в которых говорится, что всё пошло на спад. Но, поймите, я помню, когда в период активного употребления СПАЙСов у нас в Гомеле ребёнок выходил на уроке в туалет и там же делал заказ. Уроки заканчивались. Он приходил на остановку общественного транспорта, забирал заказ и шёл домой.

Вот например, у меня в доступе есть один из последних протоколов. За октябрь-ноябрь было целых три дела, в которых были задействованы несовершеннолетние. И что предлагают? Смотрим. Провести профилактическую работ, обязательно нужно выйти в коллектив — это идея фикс — поговорить с родителями в коллективе и дети якобы сразу успокоятся, провести информационные акции, обновить информацию на сайте, дальше — снова профилактика и контроль прогулов.

А выяснить, почему дети вообще этим занялись? Я думаю, неспроста, ученица СШ № 2 пошла работать курьером. То же самое — хранение марихуаны. Почему они это делали?

Давайте разберёмся: если марихуана прямой конкурент алкоголю, так давайте так прямо и говорить. А то мы против марихуаны и вообще любых наркотиков, потому что мы их не выращиваем, не культивируем. А алкоголь — пожалуйста, так же и сигареты.

Нет хорошей аналитики. Никто не разбирается. И они думают, что такие методы сработают.

Я как-то даже спрашивал у детей, сами бы смогли пойти на такое? Они, оказывается, боятся наказания. Но знают, что задерживают не всех. Надеюсь, что от употребления их отвадят мои рассказы о трагедиях в семьях моих знакомых и друзей.

Спрашивал, как они узнают о наркотиках. В Телеграме приходят стикеры. Первый стикер — что ты хочешь, второй — где ты живёшь, третий — просто пишешь, как ты это будешь оплачивать. В ответ тоже приходят три стикера, в которых всё подробно описано. Всё это возможно через Телеграм-боты. Походить по городу, пофотографировать трафареты — везде вам ответит бот. Участие человека минимальное.

Сейчас жду, когда уже в мою школу приедут оперативники со служебными собаками. Это серьёзное нарушение любых прав и я бы очень не хотел, чтобы это вообще происходило в таком месте, как школа.

Мы можем помогать, говорить с подростками, но если вы перегнёте палку, мы их потеряем. Когда нет страха — терять уже нечего. Когда нет доверия — вас не будут слушать.