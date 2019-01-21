В Гомеле сгорел строительный вагончик. Сторожа госпитализировали с ожогами — видеофакт

  • 21 января 2019, 15:48
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Пожар случился 19 января около семи утра.

Загорелся строительный вагончик по адресу Ильича, 331. До приезда спасателей справится с огнем пытался справится сторож организации, но, к сожалению, мужчина лишь угодил в больницу. Его госпитализировали с ожогами кистей рук I-II степени. Вагончик и вещи внутри сгорели.




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