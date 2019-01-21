В Гомеле мужчина подскользнулся в ванной, упал и получил серьезные травмы грудной клетки

Неудачно помылся пенсионер 1949 года рождения вчера, 20-го января.

Как стало известно «Сильным новостям», пострадавший оступился и упал в ванной в своей квартире по улице Головачева.

В результате падения он получил травмы грудной клетки, на фоне которой у него в легком развился пневмоторакс (скопление воздуха, возникающее из-за полученных травм).

Сейчас пенсионер проходит необходимый курс лечения.