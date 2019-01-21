В Гомеле пенсионер упал в автобусе и сразу не заметил, что получил множественные переломы, в том числе и шейки бедра

  • 21 января 2019, 14:44
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Инцидент произошел 19 января.

Как стало известно «Сильным новостям», в одном из городских автобусных маршрутов, после резкого торможения мужчина 1948 года рождения не удержал равновесие и упал.

Удивительно, но факт: после падения пенсионер вышел на остановке «Улица Чкалова», вызвал такси и самостоятельно добрался до дома. И только уже там ему стало плохо и он вызвал «скорую». В результате обследования выяснилось, что мужчина получил множественные переломы, в том числе ребер, а также шейки бедра (травма, которая укладывает многих пожилых людей в кровать на долгие месяцы).

Сейчас он госпитализирован.




gomel.today
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