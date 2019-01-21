Как на Гомельщине автомошенники получают сроки за инсценировку ДТП

Не секрет, что к страхованию своего автомобиля некоторые относятся с пренебрежением. Однако это отнюдь не бесполезная вещь, потому что ни точное знание ПДД, ни стаж, ни внимательность не могут уберечь водителя от аварии. Только вот некоторые автовладельцы умудряются на этом еще и зарабатывать.

Подставить под удар

Дорогие машины, отдых в увеселительных заведениях, поездки за границу несколько раз в году. Четверо жителей Гомельской области наслаждались жизнью, ни в чем себе не отказывали, при этом не имели постоянного места работы. Их кормил криминальный заработок. Но, как говорится, сколько веревочке ни виться... Компанию товарищей осудили за инсценировку ДТП ради получения страховки.

Как рассказал начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере автобизнеса управления уголовного розыска УВД облисполкома Олег Теселкин, идея незаконного заработка принад­лежала гомельчанину. Понимая, что один он не справится, предложил своей знакомой и двум приятелям помочь реализовать преступный план. Как раз у женщины был недорогой Fiat, которому требовался крупный ремонт, но вкладывать деньги не хотелось. Злоумышленники решили сделать из иномарки жертву, чтобы получить страховку. Виновником дорожно-транспортного происшествия должна была стать Mazda 2013 года выпуска, принадлежавшая идейному вдохновителю.

По плану Fiat следовало набрать скорость и в движении слегка ударить в Mazda, которой управлял один из сообщников — уроженец Калинковичского района. Та самая авария произошла ночью на неоживленном участке дороги недалеко от областного центра. Только вот в ключевой момент женщина за руль сесть побоялась, но ей на помощь пришел автор идеи. После столкновения участники ДТП вызвали сотрудников ГАИ, оформили необходимые документы. Спустя некоторое время владелица разбитого автомобиля Fiat обратилась в страховую компанию для оценки повреждения и возмещения ущерба по так называемой «автогражданке». В итоге гомельчанка получила около 2000 рублей.

А вот за авто Mazda, застрахованное по добровольной системе КАСКО, подельники рассчитывали получить более 25 800 долларов. Однако страховщиков смутил характер повреждений иномарки: при описываемых в документах событиях автомобилю не мог быть причинен такой существенный ущерб. Страховая компания обратилась в милицию для уточнения некоторых деталей аварии.

Красиво жить запретишь

Сотрудники управления уголовного розыска УВД облисполкома, изучая обстоятельства ДТП, заподозрили, что в деле не все чисто. В результате оперативно-следственных мероприятий удалось собрать доказательства противоправной деятельности страховых мошенников.

Оказалось, что знакомый одного из участников преступной группы занимался доставкой из Америки в Беларусь довольно новых, но битых авто. Через него можно было подобрать машины престижных марок, которые в дальнейшем использовались для реализации преступного замысла.

Пригнав автомобиль в страну, в Гомельском районе товарищи делали небольшой косметический ремонт, чтобы визуально машина выглядела целой. После этого ее ставили на учет, страховали по программе КАСКО. Вскоре это авто становилось участником дорожно-транспортного происшествия. К слову, незадолго до столкновения Mazda с автомобилем Fiat личное авто гомельчанина — Infiniti — попало в аварию по похожей схеме. За него были получены страховые выплаты в размере около 18 000 долларов.

— После анализа всех обстоятельств происшествий были получены сведения, которые указывали, что перед осмотром автомобиля оценщиком из страховой компании минимально поврежденные в результате ДТП запчасти были заменены на старые, с которыми авто пригнали из Америки. Такие манипуляции позволяли получать большие суммы, иногда страховые выплаты доходили до стоимости авто, — подчеркнул Олег Теселкин.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Женщина раскаялась, дала признательные показания и вернула деньги, полученные за Fiat. В отношении ее судом применена отсрочка исполнения наказания. Идейный вдохновитель приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущест­ва.

Калинковичанину назначено три года лишения свободы с конфискацией имущества. Еще один участник преступной схемы получил четыре года лишения свободы с конфискацией имущества.

Как отметил заместитель начальника управления уголовного розыска УВД облисполкома Александр Подобед, выявление и расследование подобных преступлений — очень кропотливая и трудоемкая работа. Правоохранители детально изучают все обстоятельства ДТП. К сожалению, такие преступления ведут к популяризации криминала: когда схема работает, она постепенно разрастается, привлекая все новых и новых людей, которые хотят легких денег.

Доход с хитрецой

Еще одним громким случаем поделились гомельские следователи.

В конце ноября прошлого года следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 48-летнего директора ООО «Альянс-Квадро».

Согласно материалам уголовного дела, уроженец Молдовы, получивший белорусское гражданство, инсценировал девять ДТП на территории нескольких населенных пунктов Брянской области, предварительно договорившись с сотрудниками ГИБДД МВД России.

Интересно, что в 2011 году мужчина попал в реальную аварию в Гомеле. Тогда он пригнал автомобиль на свою станцию технического обслуживания и восстановил его. Конечно, после ремонта остались поврежденные запчасти. Так и появился план: можно совершать дорожно-транспортные происшествия, предварительно застраховав авто по добровольной системе КАСКО, заменять исправные детали битыми и получать страховые выплаты. Схема нехитрая. Вроде бы все очевидно, но не каждый додумается найти такой дополнительный источник дохода.

Как рассказал начальник отдела по расследованию преступлений против собственности УСК по Гомельской области Владислав Любаскин, владелец СТО пригонял битые авто из Америки, делал косметический ремонт, используя дешевые запчасти. Далее ставил машину на учет, оформив ее на себя, либо на супругу, своих работников или родственников близких друзей. Фактически автомобиль принадлежал ему, но в документах числился другой владелец, чтобы в страховых компаниях не фигурировала одна фамилия.

Какое-то время он ездил на авто, а потом выезжал в Россию, связывался со знакомыми сотрудниками ГИБДД. Как правило, те помогали найти второго участника ДТП, и в приграничье происходила «липовая» авария. Под удары легковых и грузовых транспортных средств мужчина подставлял в основном три автомобиля: Honda и два Lexus.

Сотрудники полиции фиксировали происшествие, предварительно оговорив детали. Водитель забирал справку, возвращался домой и отвозил машину на СТО. Там исправные и минимально поврежденные запчасти менялись на изношенные и те, что были сняты с других битых авто, чтобы при оценке ущерба получить большую страховую выплату. После тот, на кого был оформлен автомобиль, обращался в страховую компанию с заявлением о выплате страхового возмещения по договору добровольного страхования транспортных средств. Далее опять делали дешевый ремонт и переоформляли машину на другого человека.

Автомобили директора СТО в среднем раз в полгода становились участниками ДТП. При этом он постоянно страховал их в разных компаниях. Поэтому и получалось, что аварии были, но они не попадали в поле зрения, отметил Владислав Любаскин.

Игра не стоит свеч

Схема работала более трех лет. Однако подозрения у службы безопасности одной из страховых компаний все же возникли: сопоставив обстоятельства предыдущих аварий, получателей страховых выплат, они обратились в правоохранительные органы.

В ходе следствия был проведен детальный анализ всех ДТП. Выяснилось, что некоторые поврежденные детали могли использоваться несколько раз. Это и помогло вычислить все эпизоды. При этом во время обыска на СТО было изъято два КамАЗа старых запчастей: директор никогда ничего не выбрасывал, чтобы использовать в дальнейшем.

Также установлено, что в марте 2013 года обвиняемый ехал в качестве пассажира на автомобиле знакомого Toyota. Авто попало в аварию. Поврежденную машину доставили на СТО мужчины, где он, не предупредив владельца, перед оценкой ущерба снял с него несколько исправных запчастей и похитил их, а взамен установил поврежденные. Казалось бы, и волки сыты, и овцы целы, но это кража.

Во время обыска на СТО одного из автомошенников изъято два КамАЗа старых запчастей

Владельцу СТО предъявлено обвинение в незаконном получении страховых выплат после инсценированных им ДТП, а также в присвоении автозапчастей с автомобилей, находившихся у него на ремонте. Общий ущерб, причиненный противоправными действиями мужчины, составил более 164 000 рублей. На имущество обвиняемого, в том числе автомобили, бытовую технику и денежные средства, наложен арест на сумму более 156 000 рублей.

Рассмотрев материалы дела, суд Центрального района Гомеля признал владельца СТО виновным в краже, совершенной повторно, в крупном размере и мошенничестве, совершенном повторно, группой лиц, в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.

На широкую ногу

Порой нестерпимая жажда наживы толкает людей на необдуманные поступки. Тогда под удар попадают не только автомобили. Эта история разворачивалась в Полоцке в прошлом году. Выпивая в компании товарищей, неоднократно судимая местная жительница попросила одного из них сломать ей ногу. Так 27-летняя женщина планировала получить страховую выплату.

Схема была простой: сломать полочанке ногу, потом отнести на обочину дороги и вызвать милицию, сообщив, что ее сбила машина, которая скрылась с места ДТП. Знакомый согласился на инсценировку. Они вышли во двор, женщина поставила левую ногу в ведро, которое подельники заполнили землей. Мужчина ударил по ноге ломом. По словам полочанки, такой способ она видела в кино. На выходе получили открытый перелом большой берцовой кости.

Дальше действовали по ранее отработанному плану. Но уже в ходе первоначальных следственных действий участники страховой аферы признались и раскаялись в содеянном. Суд Полоцкого района и Полоцка признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения. Ему назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. А вот за ложный донос обманщица получила один год два месяца лишения свободы в колонии общего режима. Также ее будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.

Да, выдумка некоторых удивляет и даже шокирует. И все же цель не всегда оправдывает средства. Какими бы хитрыми вы ни были, найдется кто-то хитрее, и тогда уже придется отвечать по закону.