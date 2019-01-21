Успеть за час. В День ручного письма «Белпочта» предлагает бесплатно отправить открытки своим близким

В День ручного письма РУП «Белпочта» проведёт в некоторых отделениях почтовой связи промо-акцию.

У всех желающих будет возможность отложить в сторону свои электронные устройства, купить открытку и собственноручно написать тёплые слова в адрес друзей и близких. А сотрудники РУП «Белпочта» обещают бесплатно доставить их в любую точку Беларуси.

В Гомеле акция «День ручного письма» пройдёт 23 января с 15.00 до 16.00 в ОПС № 48 по улице Советская, 8 и в ОПС № 42 по улице Ильича, 87.

В отделениях почтовой связи Гомельской области можно бесплатно отправить открытки здесь:

— ОПС № 1, г. Буда-Кошелева УПС, ул. Головачева, 14;

— ОПС № 1, г. Ветка УПС, ул. Октябрьская, 47;

— ОПС № 4, г. Добруш УПС, ул. Комарова, 5;

— ОПС № 1, г. Чечерск, ул. Советская, 17;

— ОПС № 1, Кормянский район, ул.Ленина, 25;

— ОПС № 3, г.Житковичи РУПС, ул. К.Маркса, 21;

— ОПС № 7, г.Жлобин РУПС, ул.Первомайская, 76;

— ОПС № 1, г.Октябрьский УПС, ул.Дзержинского, 45;

— ОПС № 3, г. Калинковичи РУПС, пл. Ленина, 3;

— ОПС № 12, г. Мозырь РУПС, Бул.Юности, 163Б;

— ОПС № 3, Ельский район, ул. Ленинская, 6;

— ОПС № 1, Наровлянский район, ул. Октябрьская, 119;

— ОПС № 1, г. Лельчицы УПС, ул. Советская, 32;

— ОПС № 2, г. Петриков УПС, ул. Липунова, 3;

— ОПС № 3, г. Речица РУПС, ул. Советская, 66;

— ОПС № 1, г. Лоев УПС, ул. Ленина, 25;

— ОПС № 2, г. Хойники УПС, ул. Советская, 68;

— ОПС № 2, г.Брагин, ул. Советская, 15;

— ОПС № 3, г. Рогачев РУПС, ул. Ленина, 49А;

— ОПС № 4, г. Светлогорск РУПС, ул. Ленина, 3.