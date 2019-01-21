Аня пришла в себя, Маша — в коме. Что известно о состоянии сбитых на переходе в Гомеле близняшек
- 21 января 2019, 12:43
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Места: Гомель (24589)
Метки: Авто (6278), Происшествия (13772), Главное (6716)
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