Аня пришла в себя, Маша — в коме. Что известно о состоянии сбитых на переходе в Гомеле близняшек

Стало известно о состоянии 13-летних близняшек, которых в субботу на пешеходном переходе сбил водитель Mazda. Одну из сестер перевели в обычную палату, вторая — в коме.

— Аня пришла в себя, аварию не помнит, у нее перелом плечевого сустава, она уже не в реанимации. По Маше врачи прогнозов не дают, она в коме, — рассказала TUT.BY родственница близняшек.





Напомним, девочек сбили 19 января примерно в 11.30 на регулируемом пешеходном переходе напротив остановки «Ул. Чонгарской Дивизии». Какой сигнал светофора горел в момент произошедшего, не сообщается. Но очевидцы говорят, что девочки переходили дорогу на зеленый.

Александр Шевернев находился в момент аварии в соседней полосе и видел, как все произошло.

— Я ехал в левой полосе, передо мной еще одно авто. Перед перекрестком нам загорелся желтый, и мы остановились, а в правой ехала эта Mazda и поехала дальше. На следующем светофоре на другой стороне перекрестка водителю уже горел красный. Удар был очень сильный. Одну отбросило от пешеходного перехода на несколько метров, вторую сначала отбросило на сугроб на обочину, а потом, судя по всему, она скатилась на проезжую часть и лежала сзади Mazda возле правого колеса, — рассказал он TUT.BY.