«Запрет начальства». В гомельском магазине отказались принимать Samsung Pay

  • 21 января 2019, 12:39
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Конфузная ситуация произошла утром 19 января в магазине на улице Народного ополчения.

Гомельчанин Юрий хотел оплатить покупки смартфоном, но кассир отказался принимать оплату таким способом, сославшись на запрет руководства. Якобы были случаи мошенничества и в торговую сеть даже звонили из банков.

При этом Samsung Pay действует в Беларуси с 2017 года. Привязав карточку к системе, вы получаете возможность расплачиваться в магазинах смартфоном или смарт-часами Samsung.

В «Белгазпромбанке» рассказали Онлайнеру, что, как минимум у них, таких запретов не существует. Начальник управления информационной политики Алексей Федоринчик удивился, что в таком крупном городе, как Гомель, возникла подобная ситуация. «Скорее всего, это недостаточное информирование продавцов конкретного магазина», — сказал он.




gomel.today
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