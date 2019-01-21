Фотофакт: в Гомеле в аварию попал автомобиль ГАИ

  • 21 января 2019, 11:49
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В субботу в темное время суток в аварию угодил автомобиль ГАИ.

ДТП произошло на перекрестке Серегина — Пенязькова.

Официальной информации по происшествию не поступало.





gomel.today
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