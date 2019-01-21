Как со всем этим хозяйством справляется хрупкая на вид девушка? История гомельчанки, которая организовывает дорожное движение в Минске

Ирина Мехович проходит службу в должности инженера по организации дорожного движения. Легко ли ей справляться с, казалось бы, чисто мужскими обязанностями, узнавал корреспондент агентства «Минск-Новости».

— Раньше даже не думала, что буду работать в милиции, — признается собеседница. — Родом из Гомеля. В 2013 году окончила Белорусский государственный университет транспорта, получила специальность инженера-менеджера. По распределению поступила на службу в УГАИ УВД Гомельского облисполкома на должность инженера по организации дорожного движения (ОДД). С 2018-го работаю в отделе ГАИ Ленинского РУВД Минска.

Коллеги Ирины утверждают: стабильность на дорогах Ленинского района поддерживается во многом благодаря стараниям инженерной службы ОГАИ и, в частности, старшего лейтенанта милиции Ирины Мехович. Жители района знают: если обратились за помощью к Ирине Мехович, значит, их услышат и проблему устранят.

Рабочий день инженера по ОДД начинается с объезда улиц. В блокнот заносит недостатки в содержании проезжей части и технических средств организации движения транспорта и пешеходов. После должностным лицам предприятий и организаций выдают предписания на устранение замечаний.

— Каждый месяц обследуем улично-дорожную сеть, проверяем наличие и исправность освещения, — обращает внимание Ирина. — По результатам осмотра отмечаем места, где нужно дополнительно подсветить пешеходный переход, перекресток или остановку общественного транспорта. Не остаются без внимания инженерной службы места производства дорожных работ.

В ГАИ считают весьма плодотворным сотрудничество с администрацией Ленинского района. Благодаря поддержке местных властей многое делают для повышения безопасности юных пешеходов и велосипедистов. По инициативе Ирины Мехович оборудована автостоянка в Дачном переулке и на улице Роменской вблизи начальной школы № 29. В планах на этот год — обустройство парковки и тротуара возле СШ № 55 на улице Надеждинской, яслей-сада № 47 на улице Нахимова, гимназии № 17 на проспекте Рокоссовского. Придорожные парковки предлагают обустроить возле СШ № 47 и 40 на улице Фабричной, СШ № 129 на улице Плеханова, СШ № 54 на улице Солнечной. Предполагают также разместить пешеходное ограждение по соседству с СШ № 164 в 2-м переулке Велосипедном.





— Водители при проезде перекрестка улиц Ленина и Кирова наверняка обратили внимание на то, что светофоры теперь работают в круглосуточном режиме, — продолжает инженер. — Перекресток улиц Ленина и Ульяновской получил дорожный знак «Направления движения по полосам». На пересечении Аранской и Маяковского вместо демонтированного знака «Место стоянки» разместили знак «Остановка запрещена». Искусственные неровности прописались на проспекте Рокоссовского возле дома № 132, в дворовом проезде между домами № 10 и 26 на улице Прушинских, в Клубном проезде, где дом № 23а, на улице Бородинской, 15. И это далеко не все, что сделано или будет выполнено в Ленинском районе благодаря усилиям ГАИ.

Остается лишь удивляться, как со всем этим хозяйством справляется хрупкая на вид девушка. По словам Ирины Мехович, к любой работе нужно относиться творчески, с настроением.

— Сейчас я четко понимаю, что служба в органах внутренних дел — это мое, — подытожила Ирина. — Я человек активный. В детстве думала стать спортсменкой. В 2014 году участвовала в чемпионате Беларуси по бодибилдингу и фитнесу в категории «Фитнес-бикини». Призовое место не заняла, но получила соревновательный опыт. Регулярные занятия в тренажерном зале дали хорошую физическую подготовку. В милицейской службе это здорово помогает.