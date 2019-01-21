В Гомеле под колеса Audi попала 79-летняя пенсионерка, бабушка в больнице

  • 21 января 2019, 11:32
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Вчера около шести часов вечера в рйоне дома № 33 по Чечерской произошла авария: 35-летний водитель на Audi сбил бабушку.

Как сообщили в УВД, пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте, но отмечают: дело было вблизи пешеходного перехода.

В результате аварии женщина получила травмы и госпитализирована.





gomel.today
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