В Гомеле под колеса Audi попала 79-летняя пенсионерка, бабушка в больнице

35 Видеофакт. В Абхазии БТР с российскими военными рухнул в ущелье, трое погибли В интернете появилась видеозапись с места, где российский БТР упал в ущелье в Абхазии. Ролик размещен на YouTube телеканала «360»....

160 «Боюсь возвращаться в часть». В Слуцке солдата из Гомельской области оставляют служить после вероятного припадка эпилепсии Андрея Боброва призвали на срочную службу осенью прошлого года. Мать солдата рассказывает, что забирали прямо из больницы, пишет Радио Свобода....

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