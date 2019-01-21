И снова морозы, и снова метель. Погода в Гомеле на неделю

  • 21 января 2019, 09:13
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Начало недели будет холодным, но уже спустя пару дней вновь ударят морозы. Синоптики обещают похолодание до −19°С.

В понедельник днем по зимним меркам будет тепло — столбик термометра не опустится ниже −5°С. Но завтра температура начнет снижаться, прогнозируется до −10°С.

В среду погода ухудшится: до −14°С и метель.

Однако температурный минимум текущей недели придется на утро четверга — похолодает до −19°С. Но, как бы парадоксально ни звучало, в этот день будет ясно и солнечно.

Однако к концу недели все вернется в обычное русло, метеорологи обещают в пятницу не ниже −9°С и предупреждают о ветре с порывами до 13 м/с.




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