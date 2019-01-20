Как в Гомеле жители превратили свой дом в картинную галерею с оранжереей

Микроклимат в многоквартирных домах — вопрос, не теряющий своей актуальности. Согласно статистике, в них живёт более двух третей населения республики. Людей с разным менталитетом, социальным и материальным уровнем, разными представлениями о культуре совместного общежития. Как при этом сделать совместное проживание комфортным, чтобы можно было с гордостью сказать: «Мой дом»?

Сегодня знакомим читателей с домом № 27 по улице Макаёнка, жители которого превратили общие площадки и коридоры в картинные галереи и оранжереи.





Часы у входа — знак гостеприимства

Первое, что приятно поражает в одноподъездной семнадцатиэтажке, — часы прямо у входа.

В нашей журналистской практике встречаться с таким фактом приходилось нечасто. Жители дома утверждают, что это — знак их гостеприимства, уважения к тем, кто переступает его порог. И что немаловажно, часы дисциплинируют как взрослых, так и детвору, призывают ценить время. Прямо под механизмом — указание расположения квартир по этажам.

Жилой дом построен 7-8 лет назад, но если многие его ровесники уже огорчают проживающих в них обшарпанностью стен, здесь чисто и светло. И немалая заслуга в этом, конечно, хозяев квартир, заботящихся о безопасности и порядке. Именно по их инициативе в пассажирском и грузовом лифтах установлены камеры видеонаблюдения (об этом факте рассказывалось в статье «Заметит. Запишет. Защитит» в номере «ГВ» за 20 декабря 2018 года). Как поделились жители, через короткое время после вселения им пришлось столкнуться с кражами в квартирах. В дом легко проникали наркоманы и устраивали здесь притон. Случались факты вандализма. А кабинки лифтов некоторые использовали в качестве отхожего места. В доме проживает много детей самых разных возрастов. Вот жильцы и решили на общем собрании защитить их и себя от асоциальных личностей. За установку камер видеонаблюдения в лифтах проголосовали две трети жильцов дома. И уже убедились, что это разумный шаг.





«Украшая свой дом, мы воспитываем наших детей»

Несомненно, поддерживать порядок и наводить красоту в небольшом доме, когда у тебя рядом максимум трое соседей, гораздо проще. А если на общей площадке сразу семь квартир? На этот вопрос жительница дома Анна ответила без сомнений:

— Было бы только желание, и добиться можно всего. Начинать в любом деле нужно с себя: не агитировать словами, а сделать первый шаг. Увидев это, и сосед задумается, захочет чем-то удивить.





В итоге так и получилось. Сначала кто-то вынес и прикрепил на стене напротив лифта репродукции картин известных живописцев, кто-то поставил цветы в небольших горшках и солидных кадках. Убедившись, что это пришлось другим по вкусу, замахнулись на большее. Талантливые жители одиннадцатого этажа раскрасили стены, доставив массу радости малышам изображением озорных котиков, тоже выставили цветы. Есть свой мини-сад и на четырнадцатом этаже. Цветы украшают и некоторые общие окна на коридорах. Заботливые хозяйки содержат в чистоте красивые гардины на них.





Не отстают от женщин и представители сильного пола. Сделав ремонт на своих личных квадратных метрах, один из хозяев квартиры на шестнадцатом этаже не стал выбрасывать остатки ламината в контейнер для мусора, а удачно приспособил их для защиты стены от загрязнения, смастерив красивый штакетник. Согласитесь: и красиво, и функционально.





— Мы понимаем, что, украшая пространство вокруг себя, не только создаём красоту, но и подаём пример своим подрастающим детям, — поделились активные жители. — Ведь дом — это не только стены квартиры, но и подъезд, лифт, крыльцо. И от всех нас зависит, как они будут выглядеть, как мы будем чувствовать себя на той территории, на которой живём.































