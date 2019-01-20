Около двух тысяч любителей зимнего спорта приняли участие в «Гомельской лыжне-2019»

В Гомеле сегодня прошел традиционный зимний спортивный праздник «Гомельская лыжня — 2019». Участие в нем приняли команды представителей со всего региона, а также учащаяся молодежь, работники государственных учреждений, сотрудники правоохранительных органов и все желающие любители лыжного спорта.

Сбор участников в заречной зоне Сожа начался задолго до начала забега. В ожидании стартов сотни людей в разноцветных спортивных костюмах бодро общались, шутили и поздравляли друг друга с праздниками, которых сегодня несколько. Среди них Всемирный день снега, отмечаемый по инициативе Международной федерации лыжного спорта уже на протяжении семи лет. К нему же была приурочена и нынешняя гонка, участники которой выступали, распределившись по возрастным категориям. Рядом с малышами, впервые вставшими на лыжи, ловко орудовали палками и бодрые пенсионеры.













Мужчины проходили дистанцию в два километра, женщины — в один.

По приблизительным подсчетам на лыжи встали около двух тысяч человек.

— За последние пять лет столько участников еще не было, — оценил количественный состав начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Денис Езерский. — В преддверии республиканской лыжни мы, как следует, подготовимся, соберем сильную команду. Вообще, накануне проведения мы всегда немного волнуемся, чтобы «поймать» подходящую погоду — и снег, и мороз, и солнце. Сегодня это удалось. И все, кто пришел, получили заряд бодрости и хорошего настроения.













Дополнением праздника стали различные конкурсы и аттракционы — забеги в мешках, лепка самого большого снеговика и даже состязания по метанию валенков.

Стоит отметить, лыжная трасса в заречной зоне Сожа пользуется среди гомельчан популярностью. Здесь работают два пункта проката, а для занятий в вечернее время включается освещение.

Накануне гомельской лыжни аналогичные состязания прошли и в других районах области. В общей сложности в них приняли участие около 10 тысяч человек.



















