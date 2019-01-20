«Нельзя сказать: у нас обед, перезвоните позже». Один день из жизни гомельских спасателей

  • 20 января 2019, 10:28
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Когда по улице проносится пожарная машина, все люди на секунду замирают. С тревогой и волнением смотрят вслед мигающим огням. Но знают, что надёжнее этих ребят нет никого на свете. Они не оставят, не отступят, сделают даже невозможное, только бы хватило сил. А потом, скромно улыбаясь, будут повторять: «Это наша работа».

Парни, мы не перестаём восхищаться вами. От всей души поздравляем с профессиональным праздником и благодарим за то, что разрешили стать частью вашей команды на целых четыре часа.

По машинам!

Знаете, работа журналиста прекрасна тем, что мы можем побывать практически в любом месте. И на этот раз отправляемся в пожарную аварийно-спасательную часть № 1 Гомельского городского отдела по ЧС. На дежурстве — вторая смена, бойцы которой не прочь трудиться под прицелом фотоаппарата.

Нас встречает командир отделения Сергей Лунёв. Он здесь старожил и один из самых опытных бойцов — 22 года службы в одной и той же смене.

— Проходите, — улыбается Сергей Константинович. — Будем знакомиться с ребятами.

Несмотря на то, что на часах начало третьего, парней находим на кухне.

— Согласно распорядку дня обедают в части с часу до двух. Но сегодня в 13.30 поступил вызов, — поясняет командир отделения. — Вот, только вернулись.

За сутки в Центр оперативного управления Гомеля и Гомельского района поступает около 1000 звонков

На любой другой работе легко можно сказать: у меня обед, перезвоните позже. Но только не здесь. Чем бы ни был занят спасатель, 40 секунд — и по машинам. Пересмотрев все сезоны «Пожарных Чикаго», интересуюсь, кто же готовит для боевого расчёта.

 Чаще всего приносим с собой из дома, можем что-нибудь приготовить прямо здесь: у нас есть плита, — рассказывает Сергей Константинович. — Когда-то была традиция, она ещё сохраняется в некоторых частях, когда один человек, самый лучший повар, готовит на весь коллектив. В любом случае, всегда стараемся обедать вместе.


По дороге в учебный кабинет командир отделения останавливается у небольшого шкафа. На вид тот совсем непримечательный, но в нём хранятся очень важные документы, без которых не обходится ни один выезд.

 Это оперативные планы и карточки тушения пожара на различных объектах, — Сергей Лунёв раскрывает одну из папок. — Какая техника необходима, кто нас должен встречать, схемы подъезда — здесь прописано абсолютно всё. И такие планы имеются на каждый мало-мальский объект Центрального района.


Отправляясь на выезд, среди кипы похожих папок нужную следует отыскать за те же 40 секунд. Не удивлюсь, если ребята уже давно заучили наизусть порядковые номера и типы объектов. По-другому там точно не получится.

«Это „боёвки“. Защищают нас от огня»

Многие думают, что в перерывах между выездами пожарные ничем не заняты. Это неправда. Их распорядок дня настолько плотный, что и не всегда удаётся всё выполнять. К примеру, с 9.00 до 13.00 — учебные занятия. В кабинете бойцы совершенствуют теоретические знания, на территории спортивного городка оттачивают практические навыки. Им ведь приходится работать не только на пожарах, но и в любых чрезвычайных ситуациях, а значит, нужно быть готовыми ко всему.


За помощью в пожарную часть люди часто приходят сами. У кого-то опухла рука, у кого-то не получается снять кольцо. Некоторые даже приносят разбитые градусники, потому что не знают, как правильно их утилизировать. Здесь не отказывают, здесь помогают всем.

 Для отработки задаётся определённая ситуация: например, перевернулся автомобиль, который перевозил аммиак. Мы надеваем специальные костюмы, защищающие от химических воздействий, — и вперёд. Пусть это учения, но всё делаем по-настоящему, — отмечает командир отделения.

После обеда — хозяйственные работы. Теперь понятно, почему в части стоит идеальная чистота. Уборку, все мелкие ремонты сотрудники МЧС выполняют своими силами. Более того, каждую неделю проводится генеральная уборка. В четверг вычищается вся техника, в пятницу — помещения.

— Если зайти в дом ко мне или к вам и отодвинуть шкаф, там наверняка будет слой пыли. Здесь вы такого не увидите. Раз в неделю всё, что можно разобрать, — разбирается, что можно отодвинуть, отодвигается, — уверяет Сергей Константинович. — Мы снимаем плафоны, моем плиту, даже холодильник размораживаем по отдельному графику.

Что ж, похоже, самые первоклассные хозяйки и те позавидуют такому. Ну, признавайтесь, когда в последний раз размораживали холодильник?

Ещё один важный пункт в расписании — занятия спортом. Это поднятие тяжестей, подтягивания, отжимания, бег — в общем, всё, что связано с профессиональной деятельностью. Какое-то время спасатель пребывает в спокойном состоянии, а потом, и причём очень резко, требуются невероятные физические усилия. Вот почему так важно постоянно тренировать выносливость и силу. 

«В части есть башня, но она не смотровая, как думают многие. На самом деле в ней сушатся пожарные рукава. Этот элемент пожарно-технического оснащения выполнен из дорогостоящего материала и очень боится ультрафиолета. Поэтому сушить рукава приходится в довольно тёмном и прохладном помещении башни».

Чтобы сделать несколько снимков, направляемся в небольшой спортзал. Но внимание привлекает стена, где ровным рядочком развешана боевая одежда.

 Это «боёвки». Защищают нас от огня, — Сергей Константинович начинает поправлять и без того аккуратно висящие куртки. — Когда кто-то приходит в гости, всегда возле них фотографируется. Прям какое-то магическое место, — улыбается командир отделения.


Мы полностью согласны: место и впрямь особенное. Фотограф выбирает красивый ракурс и...

— Поехали! — команда дежурного буквально разрывает тишину.


Только бы не задержать выезд

 Три хода! Три хода! — доносится по громкой связи. 

А дальше даже не могу детально описать происходящее. Что там говорить, я и оглушающую сирену не услышала — настолько разволновалась. А она была. Убедилась в этом позже, когда перемотала диктофонную запись. В первые секунды накатывает какая-то нереальность происходящего, но стоит взглянуть на бойцов — и сразу понимаешь: всё по-настоящему.

Переход от беззаботного состояния к полнейшей сосредоточенности у спасателей просто молниеносный. Секунду назад они преспокойно беседовали с нами и вот уже мчатся к машинам.


— Вы — в эту! — машет рукой наш проводник.

Я бросаюсь в кабинет начальника караула, где оставила куртку. Пульс, наверное, ударов 120, так боюсь задержать выезд и подвести команду. Сначала в машину запрыгивает фотограф, я — за ней. Правда, слово «запрыгиваем» не очень сюда подходит. Первая ступенька точно выше колена, поэтому, чтобы подняться, приходится ещё и подтягиваться, держась за поручни.

Не поверите, но со страху мы заскочили на места меньше чем за 30 секунд. Заревел двигатель. Дождавшись, когда проезд будет полностью открыт, водитель надавил на газ. И с включёнными мигалками мы помчались к месту происшествия.

По лестнице в полной боевой экипировке

Пожарная машина впечатляет размерами. Легковушки и тем более пешеходы внизу кажутся совсем маленькими. Но самое интересное, как люди реагируют на спецтехнику. Если водители стараются притормозить и где-то даже расступиться, то пешеходы вместо того, чтобы застыть у края дороги, несутся на другую сторону сломя голову.

 По правилам, мы обязаны затормозить на красный свет до полной остановки, но всего лишь на пару секунд, чтобы все участники движения нас заметили, — поясняет Сергей Лунёв. — Однако часто пешеходы думают, что так мы их пропускаем.

Когда едем по Советской, то просто дыхание перехватывает: машин — миллион! Кажется, вот-вот кого-нибудь зацепим, очень уж узкие «проходы» остаются для пожарной. Но водитель и спасатель в одном лице Сергей Кохно держит уверенно.

— Не представляете, как долго нужно учиться, чтобы управлять пожарной машиной, — отмечает командир отделения. — Разогнаться глупо — автомобиль очень тяжёлый, медленно ехать тоже нельзя, поскольку за минуту мы должны преодолевать километр. А ещё очень сложно припарковаться. Техника большая, а вот дворы у нас маленькие.

— Сообщение поступило из квартиры, на площадке присутствовал запах горящей пластмассы, — передаёт по рации диспетчер.


Мы на месте.


Вызов прилетел с самой крайней точки Центрального района, так что скорая и милиция нас опередили. Пока спасатели проводят разведку и предварительное боевое развёртывание, топчемся по­одаль, чтобы не мешать. Но потом нам дают отмашку — можно: дыма в подъезде нет.


Пожарный Денис Подобед и начальник караула Сергей Шевцов обследует этаж

Хорошей физической формой я точно не похвастаюсь, и всё же на каком-то адреналине бегу за пожарными, пролёт за пролётом. На восьмом этаже сердце уже колотится, как у зайца — нужна передышка. А вот для парней такие подъёмы — привычное дело. В полной боевой экипировке, которая весит 25-30 килограммов, они взлетят даже на 18-й.


— Мы постоянно участвуем в соревнованиях по подъёму в высотное здание, я даже прибегал первым из команды, — делится воспоминаниями Андрей Королько. — Силы работать ещё остаются, но это действительно очень сложно.

Каждый день — занятия в спортзале

Спустя какое-то время все этажи обследованы, однако ни возгорания, ни задымления на площадках нет.

— Вызовите службу взаимодействия электриков по данному адресу, — передаёт начальник караула Сергей Шевцов. — Сворачиваемся.


К такому нельзя привыкнуть

Всё, теперь можно спокойно выдохнуть. Уставшие, но довольные, возвращаемся с первой машиной в часть (вторая осталась дожидаться приезда электриков). Пока все идут снимать боёвки, водителю достаётся особое задание: полностью вымыть автомобиль. А делать это в десятиградусный мороз та ещё радость.


— Ну как, впечатлились? — к нам подходит начальник части Виктор Марченко. Он, к слову, как самый опытный, выезжает с бойцами на каждый пожар, чтобы верно оценить обстановку. — Девочки, вы хоть обедали? Не знаю, где ещё нас так радушно принимали. И хотя мы вежливо отказываемся, на душе становится очень приятно от проявленной заботы.

За следующие три часа не поступило ни одного вызова. Правда, когда звонил прямой телефон, всё внутри сжималось: вдруг снова нужно будет мчаться на помощь?

 К такому нельзя привыкнуть, мы всегда начеку, — улыбается Сергей Лунёв, замечая нашу настороженность. — Лежишь в кровати после отбоя, слышишь телефон, и всё — появляется предстартовое состояние. Уже готов бежать.


«Алё! Это штат Аризона?»

За время пребывания в части мы успели посетить и Центр оперативного управления Гомеля и Гомельского района. Большинство звонков с закреплённых территорий поступает именно сюда, а уж потом их переадресовывают в службу 115, ГАИ, милицию и скорую. Обращения самые разные: у кого-то случился пожар, у кого-то дверь заклинило, а может, и змея заползла в гости.

— В среднем за сутки около 1000 звонков, по выходным и праздникам цифры, конечно, другие, — рассказывает старший помощник начальника штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций Александр Янчук. — На моей памяти больше всего обращений поступило летом 2018-го, когда на город обрушился сильный ливень. Телефоны тогда не умолкали.

Хороший диспетчер должен обладать многими профессиональными качествами и навыками. А сейчас в связи с проведением в Беларуси II Европейских игр появилось и ещё одно требование: знание разговорного английского. Работа ответственная, серьёзная, а ещё она требует большого терпения и где-то даже чувства юмора. Поверьте, чего здесь только не наслушались. Сотрудник признаётся, что есть даже целая подборка самых смешных и необычных записей.

— Думаю, мы здесь уже ко всему привыкли, — улыбается Александр Янчук. — Вот, послушайте, — он включает звуковую дорожку.


Алё, здравствуйте!   голос принадлежит пожилому мужчине.

— Здравствуйте.

 Это штат Аризона?

— Что-что?

— Это штат Аризона? Мы находимся в беде.

— Звоните в Вашингтон.

— Спасибо большое!

Клянусь, ничего не приукрасили. И такие разговоры здесь не редкость.

Возвращайтесь. Всегда

Из части выходим уже под вечер. Специально для нас включают праздничную подсветку. Знаете, это место для пожарных — второй дом, если не первый, а значит, всё здесь должно быть красивым и уютным.


Дорогие спасатели, мы от всей души поздравляем вас с профессиональным праздником. В этот день хочется пожелать вам так много, но скажем лишь одно: возвращайтесь. Целыми и невредимыми с каждого вызова. Всегда.




Татьяна Сычкова, фото - Анна Пащенко, Гомельские ведомости
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