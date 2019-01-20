«Нельзя сказать: у нас обед, перезвоните позже». Один день из жизни гомельских спасателей

Когда по улице проносится пожарная машина, все люди на секунду замирают. С тревогой и волнением смотрят вслед мигающим огням. Но знают, что надёжнее этих ребят нет никого на свете. Они не оставят, не отступят, сделают даже невозможное, только бы хватило сил. А потом, скромно улыбаясь, будут повторять: «Это наша работа».

Парни, мы не перестаём восхищаться вами. От всей души поздравляем с профессиональным праздником и благодарим за то, что разрешили стать частью вашей команды на целых четыре часа.

По машинам!

Знаете, работа журналиста прекрасна тем, что мы можем побывать практически в любом месте. И на этот раз отправляемся в пожарную аварийно-спасательную часть № 1 Гомельского городского отдела по ЧС. На дежурстве — вторая смена, бойцы которой не прочь трудиться под прицелом фотоаппарата.

Нас встречает командир отделения Сергей Лунёв. Он здесь старожил и один из самых опытных бойцов — 22 года службы в одной и той же смене.

— Проходите, — улыбается Сергей Константинович. — Будем знакомиться с ребятами.

Несмотря на то, что на часах начало третьего, парней находим на кухне.

— Согласно распорядку дня обедают в части с часу до двух. Но сегодня в 13.30 поступил вызов, — поясняет командир отделения. — Вот, только вернулись.





На любой другой работе легко можно сказать: у меня обед, перезвоните позже. Но только не здесь. Чем бы ни был занят спасатель, 40 секунд — и по машинам. Пересмотрев все сезоны «Пожарных Чикаго», интересуюсь, кто же готовит для боевого расчёта.

— Чаще всего приносим с собой из дома, можем что-нибудь приготовить прямо здесь: у нас есть плита, — рассказывает Сергей Константинович. — Когда-то была традиция, она ещё сохраняется в некоторых частях, когда один человек, самый лучший повар, готовит на весь коллектив. В любом случае, всегда стараемся обедать вместе.





По дороге в учебный кабинет командир отделения останавливается у небольшого шкафа. На вид тот совсем непримечательный, но в нём хранятся очень важные документы, без которых не обходится ни один выезд.

— Это оперативные планы и карточки тушения пожара на различных объектах, — Сергей Лунёв раскрывает одну из папок. — Какая техника необходима, кто нас должен встречать, схемы подъезда — здесь прописано абсолютно всё. И такие планы имеются на каждый мало-мальский объект Центрального района.





Отправляясь на выезд, среди кипы похожих папок нужную следует отыскать за те же 40 секунд. Не удивлюсь, если ребята уже давно заучили наизусть порядковые номера и типы объектов. По-другому там точно не получится.

«Это „боёвки“. Защищают нас от огня»

Многие думают, что в перерывах между выездами пожарные ничем не заняты. Это неправда. Их распорядок дня настолько плотный, что и не всегда удаётся всё выполнять. К примеру, с 9.00 до 13.00 — учебные занятия. В кабинете бойцы совершенствуют теоретические знания, на территории спортивного городка оттачивают практические навыки. Им ведь приходится работать не только на пожарах, но и в любых чрезвычайных ситуациях, а значит, нужно быть готовыми ко всему.





За помощью в пожарную часть люди часто приходят сами. У кого-то опухла рука, у кого-то не получается снять кольцо. Некоторые даже приносят разбитые градусники, потому что не знают, как правильно их утилизировать. Здесь не отказывают, здесь помогают всем.

— Для отработки задаётся определённая ситуация: например, перевернулся автомобиль, который перевозил аммиак. Мы надеваем специальные костюмы, защищающие от химических воздействий, — и вперёд. Пусть это учения, но всё делаем по-настоящему, — отмечает командир отделения.

После обеда — хозяйственные работы. Теперь понятно, почему в части стоит идеальная чистота. Уборку, все мелкие ремонты сотрудники МЧС выполняют своими силами. Более того, каждую неделю проводится генеральная уборка. В четверг вычищается вся техника, в пятницу — помещения.

— Если зайти в дом ко мне или к вам и отодвинуть шкаф, там наверняка будет слой пыли. Здесь вы такого не увидите. Раз в неделю всё, что можно разобрать, — разбирается, что можно отодвинуть, — отодвигается, — уверяет Сергей Константинович. — Мы снимаем плафоны, моем плиту, даже холодильник размораживаем по отдельному графику.

Что ж, похоже, самые первоклассные хозяйки и те позавидуют такому. Ну, признавайтесь, когда в последний раз размораживали холодильник?

Ещё один важный пункт в расписании — занятия спортом. Это поднятие тяжестей, подтягивания, отжимания, бег — в общем, всё, что связано с профессиональной деятельностью. Какое-то время спасатель пребывает в спокойном состоянии, а потом, и причём очень резко, требуются невероятные физические усилия. Вот почему так важно постоянно тренировать выносливость и силу.

«В части есть башня, но она не смотровая, как думают многие. На самом деле в ней сушатся пожарные рукава. Этот элемент пожарно-технического оснащения выполнен из дорогостоящего материала и очень боится ультрафиолета. Поэтому сушить рукава приходится в довольно тёмном и прохладном помещении башни».

Чтобы сделать несколько снимков, направляемся в небольшой спортзал. Но внимание привлекает стена, где ровным рядочком развешана боевая одежда.

— Это «боёвки». Защищают нас от огня, — Сергей Константинович начинает поправлять и без того аккуратно висящие куртки. — Когда кто-то приходит в гости, всегда возле них фотографируется. Прям какое-то магическое место, — улыбается командир отделения.





Мы полностью согласны: место и впрямь особенное. Фотограф выбирает красивый ракурс и...

— Поехали! — команда дежурного буквально разрывает тишину.





Только бы не задержать выезд

— Три хода! Три хода! — доносится по громкой связи.

А дальше даже не могу детально описать происходящее. Что там говорить, я и оглушающую сирену не услышала — настолько разволновалась. А она была. Убедилась в этом позже, когда перемотала диктофонную запись. В первые секунды накатывает какая-то нереальность происходящего, но стоит взглянуть на бойцов — и сразу понимаешь: всё по-настоящему.

Переход от беззаботного состояния к полнейшей сосредоточенности у спасателей просто молниеносный. Секунду назад они преспокойно беседовали с нами и вот уже мчатся к машинам.





— Вы — в эту! — машет рукой наш проводник.

Я бросаюсь в кабинет начальника караула, где оставила куртку. Пульс, наверное, ударов 120, так боюсь задержать выезд и подвести команду. Сначала в машину запрыгивает фотограф, я — за ней. Правда, слово «запрыгиваем» не очень сюда подходит. Первая ступенька точно выше колена, поэтому, чтобы подняться, приходится ещё и подтягиваться, держась за поручни.

Не поверите, но со страху мы заскочили на места меньше чем за 30 секунд. Заревел двигатель. Дождавшись, когда проезд будет полностью открыт, водитель надавил на газ. И с включёнными мигалками мы помчались к месту происшествия.

По лестнице в полной боевой экипировке

Пожарная машина впечатляет размерами. Легковушки и тем более пешеходы внизу кажутся совсем маленькими. Но самое интересное, как люди реагируют на спецтехнику. Если водители стараются притормозить и где-то даже расступиться, то пешеходы вместо того, чтобы застыть у края дороги, несутся на другую сторону сломя голову.

— По правилам, мы обязаны затормозить на красный свет до полной остановки, но всего лишь на пару секунд, чтобы все участники движения нас заметили, — поясняет Сергей Лунёв. — Однако часто пешеходы думают, что так мы их пропускаем.

Когда едем по Советской, то просто дыхание перехватывает: машин — миллион! Кажется, вот-вот кого-нибудь зацепим, очень уж узкие «проходы» остаются для пожарной. Но водитель и спасатель в одном лице Сергей Кохно держит уверенно.

— Не представляете, как долго нужно учиться, чтобы управлять пожарной машиной, — отмечает командир отделения. — Разогнаться глупо — автомобиль очень тяжёлый, медленно ехать тоже нельзя, поскольку за минуту мы должны преодолевать километр. А ещё очень сложно припарковаться. Техника большая, а вот дворы у нас маленькие.

— Сообщение поступило из квартиры, на площадке присутствовал запах горящей пластмассы, — передаёт по рации диспетчер.





Мы на месте.





Вызов прилетел с самой крайней точки Центрального района, так что скорая и милиция нас опередили. Пока спасатели проводят разведку и предварительное боевое развёртывание, топчемся по­одаль, чтобы не мешать. Но потом нам дают отмашку — можно: дыма в подъезде нет.









Хорошей физической формой я точно не похвастаюсь, и всё же на каком-то адреналине бегу за пожарными, пролёт за пролётом. На восьмом этаже сердце уже колотится, как у зайца — нужна передышка. А вот для парней такие подъёмы — привычное дело. В полной боевой экипировке, которая весит 25-30 килограммов, они взлетят даже на 18-й.





— Мы постоянно участвуем в соревнованиях по подъёму в высотное здание, я даже прибегал первым из команды, — делится воспоминаниями Андрей Королько. — Силы работать ещё остаются, но это действительно очень сложно.





Спустя какое-то время все этажи обследованы, однако ни возгорания, ни задымления на площадках нет.

— Вызовите службу взаимодействия электриков по данному адресу, — передаёт начальник караула Сергей Шевцов. — Сворачиваемся.





К такому нельзя привыкнуть

Всё, теперь можно спокойно выдохнуть. Уставшие, но довольные, возвращаемся с первой машиной в часть (вторая осталась дожидаться приезда электриков). Пока все идут снимать боёвки, водителю достаётся особое задание: полностью вымыть автомобиль. А делать это в десятиградусный мороз та ещё радость.





— Ну как, впечатлились? — к нам подходит начальник части Виктор Марченко. Он, к слову, как самый опытный, выезжает с бойцами на каждый пожар, чтобы верно оценить обстановку. — Девочки, вы хоть обедали? Не знаю, где ещё нас так радушно принимали. И хотя мы вежливо отказываемся, на душе становится очень приятно от проявленной заботы.

За следующие три часа не поступило ни одного вызова. Правда, когда звонил прямой телефон, всё внутри сжималось: вдруг снова нужно будет мчаться на помощь?

— К такому нельзя привыкнуть, мы всегда начеку, — улыбается Сергей Лунёв, замечая нашу настороженность. — Лежишь в кровати после отбоя, слышишь телефон, и всё — появляется предстартовое состояние. Уже готов бежать.





«Алё! Это штат Аризона?»

За время пребывания в части мы успели посетить и Центр оперативного управления Гомеля и Гомельского района. Большинство звонков с закреплённых территорий поступает именно сюда, а уж потом их переадресовывают в службу 115, ГАИ, милицию и скорую. Обращения самые разные: у кого-то случился пожар, у кого-то дверь заклинило, а может, и змея заползла в гости.

— В среднем за сутки около 1000 звонков, по выходным и праздникам цифры, конечно, другие, — рассказывает старший помощник начальника штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций Александр Янчук. — На моей памяти больше всего обращений поступило летом 2018-го, когда на город обрушился сильный ливень. Телефоны тогда не умолкали.

Хороший диспетчер должен обладать многими профессиональными качествами и навыками. А сейчас в связи с проведением в Беларуси II Европейских игр появилось и ещё одно требование: знание разговорного английского. Работа ответственная, серьёзная, а ещё она требует большого терпения и где-то даже чувства юмора. Поверьте, чего здесь только не наслушались. Сотрудник признаётся, что есть даже целая подборка самых смешных и необычных записей.

— Думаю, мы здесь уже ко всему привыкли, — улыбается Александр Янчук. — Вот, послушайте, — он включает звуковую дорожку.







— Алё, здравствуйте! — голос принадлежит пожилому мужчине.

— Здравствуйте.

— Это штат Аризона?

— Что-что?

— Это штат Аризона? Мы находимся в беде.

— Звоните в Вашингтон.

— Спасибо большое!

Клянусь, ничего не приукрасили. И такие разговоры здесь не редкость.

Возвращайтесь. Всегда

Из части выходим уже под вечер. Специально для нас включают праздничную подсветку. Знаете, это место для пожарных — второй дом, если не первый, а значит, всё здесь должно быть красивым и уютным.





Дорогие спасатели, мы от всей души поздравляем вас с профессиональным праздником. В этот день хочется пожелать вам так много, но скажем лишь одно: возвращайтесь. Целыми и невредимыми с каждого вызова. Всегда.