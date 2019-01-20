На Советской на переходе легковушка сбила двух 13-летних девочек
- 20 января 2019, 10:16
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Места: Гомель (24578)
Метки: Авто (6269), Происшествия (13760)
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