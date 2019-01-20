На Советской на переходе легковушка сбила двух 13-летних девочек

  • 20 января 2019, 10:16
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Вчера в первой половине дня на пешеходном переходе под колеса автомобиля попали две 13-летние девочки.

Как сообщают «Гомельские ведомости», авария произошла на перекрестке Советской и Чонгарской дивизии. Легковушка сбила юных пешеходов, когда они переходили дорогу по переходу.

В результате ДТП девочки получили травмы и госпитализированы.

Проводится проверка.




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