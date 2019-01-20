Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной? Для семьи Ключинских нет ограничений: они купаются в любую погоду. Все вместе. Каждый день.

Уже четыре зимы подряд Виталий, Ольга и двое их сыновей — двенадцатилетний Глеб и восьмилетний Демид — окунаются в ледяную воду. А Крещение и вовсе для них — святое дело.

Без обуви вполне удобно

Глава семьи — купальщик с юных лет. Он круглый год ходит в обычных сланцах. Увидите в городе мужчину, идущего по сугробам в сланцах, не спешите записывать его в сумасшедшие.





Это и есть наш герой, отец двоих детей, отличный семьянин, индивидуальный предприниматель с двумя высшими образованиями Виталий Ключинский. Мужчина может себе позволить любую пару обуви. Более того, у него этой самой обуви пруд пруди — больше, чем у всех домашних вместе взятых. Но сланцы — лучшее, что могла придумать обувная промышленность.

— Сначала я недоумевала — это не может быть комфортно, как так? Ведь холодно! — говорит Ольга. — А этой зимой поняла, что, в принципе, без обуви вполне удобно.

Ольга (тоже специалист с двумя высшими образованиями) говорит, что запросто бы прошлась с мужем по городу в сланцах. Только боится, что люди не так поймут. А вот Виталию всё нипочём: он не стесняется своего вида и на хихиканье и оханье вообще не реагирует. Он и на работу так ходит. Это его привычка, образ жизни, так он чувствует себя хорошо.

Но не торопитесь снимать тёплые ботинки на меху, следуя примеру Виталия. Не ходите по снегу босиком ради лайков. Виталий это делает не из-за пафоса и славы. Только ради себя. И только пройдя перед этим долгий путь подготовки.

Виталий всегда много занимался спортом: в юности — вольной борьбой, в зрелом возрасте перешёл на разные виды активности — бег, силовые тренировки, велосипед. Ежедневные упражнения, закаливание и отсутствие вредных привычек — его жизненное кредо.

— Когда с ним познакомились, узнала, что вместо горячей ванны (как все нормальные люди!) он принимает холодную. Просто наливает воду из-под крана, ложится и получает удовольствие. После бани — в снег, после тёплого душа — ледяной контраст, хотя моржей в его семье нет, — продолжает хранительница домашнего очага. — Потом поняла — это для Виталия как воздухом дышать.

Журналисты задали вопрос семье: "Что для вас Крещение?"

— Конечно, это не закаливающая процедура. Это в первую очередь обряд, традиция, символизирующая очищение, прощение грехов. Все знают, что искренне извиняться и просить о прощении сложно, это всегда преодоление себя, своей гордыни, своего внутреннего эго. Поэтому и у всевышнего мы просим о прощении не просто словами, а через погружение в студёную воду. Показывая, что мы искренне раскаиваемся и ради прощения и очищения готовы терпеть. То есть крещенское купание — это в первую очередь осознанность. Мы осознаём, что грешны, что раскаялись и нуждаемся в очищении и прощении.

Крещенское купание — это необязательная процедура. Перед погружением в прорубь мы обычно разговариваем с водой и со своей Вселенной (обращаемся к Богу). Перед крещенским купанием следует сходить на исповедь и причаститься.

Главное помнить, что не окунание снимает грехи, а искреннее раскаяние и молитва.

Дети реже болеют, а взрослые молодеют

А вот для Ольги купание в проруби было сродни выходу в открытый космос.

И когда муж на Крещение уезжал окунаться, Ольга лишь молилась, чтоб с ним ничего не случилось.

— У нас есть даже фото, когда он окунается, — улыбается Ольга, — а я стою, вся замотанная в шарф.





Ольга всегда боялась холода. Сама куталась, да и старшего сына растила в тепличных условиях. При температуре в доме плюс 25 он ходил в шапочке и тёпленьких носочках, в комнатах — стерильность и никаких животных. Несмотря на такую материнскую заботу, мальчик рос очень болезненным. Как в замкнутом круге: сын болеет — мама его ещё больше кутает и оберегает от сквозняков, микробов.

— Я даже дезинфицировала ручки дверей, — говорит молодая мама. — А когда родился второй ребёнок, поняла, что этого делать нельзя. В то время в доме шёл ремонт — были и пыль, и сквозняки. И дети стали болеть меньше. Теперь бегают по дому босиком и после ванны в полотенца не заворачиваются. Но нельзя воспринимать всё буквально и засовывать своё чадо в холодную ванну.

Купания семья начинала постепенно, ещё летом, четыре года тому назад. Ездили на озеро по вечерам, когда жара спадала, вода понемногу остывала и обретала прохладную свежесть. Обычно в это время купальщики уже расходились по домам.

Потом лето плавно перешло в осень. Осень перетекла в зиму. Во второй год ежедневных купаний к семье Ключинских присоединилась ещё одна семейная пара с детьми.

Окунаются по три раза, с головой

Сначала семья купалась, не афишируя это, в сообществе моржей не состоит. А потом захотелось найти единомышленников, обменяться опытом, получить взаимную поддержку и вдохновение. Открыли страничку в «Инстаграме». Выяснилось, что таких же босоногих, гуляющих по улицам, очень много в других городах, начали общаться с моржами, семьями и заботливыми мамами. В реальном же мире Ключинские впервые рассказали, чем занимается их семья, когда старший сын писал в школе статью про закаливание.





— Конечно, многие тогда не поверили, — улыбаются супруги. — А ведь и действительно, просто в голове не укладывается, как это каждый день независимо от погоды, в ливень, снег, град, ветер после работы ехать за город, на озеро, зимой рубить прорубь, окунаться вместе с детьми в ледяную воду? Бедные дети! А где найти время, силы?

Но для Ключинских это занятие не в тягость, а в кайф.

Пока взрослые готовят прорубь, дети катаются на санках и рубятся в снежки. Зима для них — вообще лучшее время. В семье даже домашний любимец— аляскинский маламут по кличке Тор (он же Тортик и Торпеда, в зависимости от поведения) — настоящий морозолюб: спит в сугробе и ест снег.





Прошлой зимой вообще весело было: взрослые к озеру бегут десять километров, а Тор тянет за собой две плюшки с детьми.

Несмотря на то, что Ключинские купаются ежедневно, сделать первый шаг и выйти на холод всегда тяжело, как в первый раз.

— Это стресс, волнение, преодоление себя. Но ты понимаешь, что сейчас выйдешь из воды, и тебе будет жарко, круто, классно! — говорят супруги. Сначала купается Демид — самый младший.

Так легче. Чтобы не дожидаться очереди. Окунаются по три раза, с головой. Глава семьи может пробыть в ледяной воде до десяти минут, Глеб — до пяти. Теперь наши герои знают: организм привыкает ко всему, главное — дать ему возможность.





Что же делают Ключинские летом? А летом все вместе ездят на велосипедах, бегают. В прошлом году бежали марафон «Три сестры».

Виталий преодолел 40 километров, Ольга — 20. В одном из марафонов участвовал и их сын Глеб — его тогда отметили как самого младшего. Болели за него все домашние. Впрочем, командный дух, поддержка, взаимовыручка, любовь и уважение — вот то, что держит семью на плаву уже долгие годы. Это и есть секрет их семейного счастья и их нетающей любви — быть всегда вместе. И в жаре, и в холоде.





Тем, кто решился окунуться, семья Ключинских советует: