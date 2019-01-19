«Тайна числа 666». На праздновании Крещения в гомельском парке мужчина раздавал сомнительные листовки. Прохожие пожаловались омоновцам

Субботним утром во время празднования Крещения Господня у входа на пешеходный мост в центральном парке, по которому гомельчане проходили к купели. Наряд ОМОНа задержал мужчину, раздававшего листовки с текстом «Телегония» и «Тайна числа 666».

На мужчину обратили внимания прохожие, они же пожаловались на человека со странными религиозными листовками в руках патрулю ОМОНа. Тот, в свою очередь, вызвал наряд милиции и не дал мужчине уйти из парка.





Мужчина представился Юрием. Он рассказал «Сильным новостям», что когда-то он и сам не знал, что такое «телегония», и очень сильно пострадал из-за нее. На данный момент мужчина живет один в деревне, без жены и детей: «Жениться можно только на девицах, которых сам "распечатал", при пролитии крови происходит брачный союз перед Богом. Если женился на бывшей под кем-то, то уже все — она будет рожать детей от тех партнеров, которые у нее были до тебя».

К слову, «телегония» — лженаучная концепция, гласящая, что половой акт с предыдущим и, особенно с самым первым, сексуальным партнером влияет на наследственные признаки потомства. Современной наукой эта концепция всерьез не рассматривается, но весьма любима некоторыми религиозными течениями и сектами. Достаточно популярна телегония и в среде тех, кто придерживается ультраправых взглядов.





По логике людей, разделяющих телегонию, концепция должна призывать девушек хранить девственность до свадьбы. На самом деле, если руководствоваться логикой телегонии, то девушка должна быть заинтересована, чтобы ее первый сексуальный партнёр обладал хорошей наследственностью — был силен, красив, умен. Якобы эти признаки смогут передастся ее потомству, минуя признаки биологического отца.

По словам Юрия, он выбрал этот день и место из-за большого скопления детей и молодежи, и раздавал им листовки, чтобы они «тоже знали и не пострадали».

Мужчина не был согласен с тем, что есть основание для его задержания. Он ссылался на статью 31 Конституции РБ, которая гласит:

«Каждый имеет право самостоятельно определять свое отношение к религии, единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с отношением к религии, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных законом».









К сожалению Юрия, к этой статье в Конституции есть четкий закон «О свободе совести и религиозных организациях», который подробно описывает, где и как можно выражать и распространять свои религиозные убеждения — в устной форме в специально отведенных местах. А уж литература, та и вовсе подходит под лицензирование. Мужчину доставили в ближайшее отделение милиции для дальнейших разбирательств.