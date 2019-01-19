Фоторепортаж: в Гомеле православные празднуют Крещение Господне

Крещение — один из главных православных праздников. В этот день церковь отмечает вхождение Иисуса Христа на путь служения людям.

Считается, что в крещенскую ночь вода приобретает чудесные свойства и становится целебной. А если набрать воды из речки или запастись освященной в церкви водой, то она сохранит свои свойства на весь год.







































































































































