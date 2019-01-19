Разноцветные медведи, лягушки и змеи Горынычи. Фестиваль снега прошёл в Новобелице — фото

  • 19 января 2019, 14:53
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Ежегодно вместе с отделом Образования представители детских садиков вместе с детишками создают настоящий снежный праздник!

Еще с вечера предыдущего дня начинается масштабное строительство медведей, лис, змеев Горынычей, котиков и других забавных зверюшек.

Потом вместе с детишками начинается раскраска яркими цветами снежных скульптур. В результате чего получаются забавные объёмные зверюшки, радующие взгляды прохожих.

Фестиваль снега проходит в Новобелице на зоне отдыха Пруды. Продлится до вечера 19 января.





















gomel.today
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