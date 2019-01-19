«Торговли нет, но и закрыться — не вариант». Как живут ипэшники в гомельских торговых центрах

Помните, как многие ипэшники грозились закрыться, разориться или уехать в Россию? Говорили, что работать в новых условиях с прибылью нереально? Спустя три года после тех январских митингов мы пересчитали предпринимателей Гомеля и узнали, как у них дела.

В будний день в гомельском торговом центре «Секрет» немноголюдно. «Но и в выходной теперь не больше», — неохотно отрываются от сканвордов и экранов смартфонов продавцы.

— Сегодня продал одну пару. Вчера тоже одну. А позавчера — ни одной, — жалуется продавец спортивной обуви Александр, но тут же и поясняет, что вообще-то январь и в лучшие времена не был удачным месяцем. Поэтому нервничать и переживать о плохой торговле смысла пока нет.

Ипэшников словно подменили. Раньше в обсуждении проблем малого бизнеса обитателей «Секрета» было не остановить, сейчас же — будто воды в рот набрали. Устали? Или действительно все хорошо?

— Все хорошо! Ну посмотрите на меня, на себя — мы что, плохо выглядим? А деньги... Их всегда не хватает. Но мы же не голодаем, — говорит продавец мужских деловых костюмов Наталья. Она просит оглядеться по сторонам — вокруг ни одного пустующего торгового места. А раз ипешники из ТЦ не ушли, значит, не все так плохо.

Самое главное, отмечает женщина, что «перестали душить проверками».

— Налоговая, да и все органы идут навстречу. Поняли, что на конфликте работы не будет. И мы это ценим.

А вот ее соседка Татьяна, торгующая женской обувью, не столь оптимистична.

— Продал ты что или нет, а налоги и аренду заплати, — сетует ипэшница. — Закрыться — тоже не вариант. Все мы — предпенсионного возраста, куда нас теперь возьмут?





Владелица торговой точки по продаже сезонной одежды Ирина считает что ипэшникам как классу осталось лет пять. Еще в 2014 у нее было 5 точек. Потом — три. Теперь бизнес сжался до одного роллета. Раньше держала несколько наемных работников, сейчас торгует сама.

— Заработка хватает на то, чтобы просто жить. Ничего лишнего позволить не можешь. Очень большие ввозные НДС, налог бывает и 120 рублей, коммуналка — 300 рублей, 1300 евро аренда. Зимой куртками еще что-то зарабатываешь, а летом шортами да майками — тяжело. Да и если бы покупали еще... Сейчас у кого есть деньги — едут одеваться в Европу, а у кого нет — идут к сетевикам.

Сергей в ТЦ «Виктория» торгует брендовой одеждой белорусских, российских и украинских производителей с национальным колоритом. И не жалуется. Открыл ИП год назад и пока всем доволен.

— Если посмотреть статистику за год, то с каждым месяцем дела все лучше. Вероятно, это связано с тем, что я занял определенную нишу, мой товар эксклюзивный, — предполагает новенький.





Его тезка из другого роллета говорит, что за 20 лет у него в торговле бывало разное, а страшнее всего было именно 3 года назад.

— Тогда несколько знакомых уехали в Клинцы, там теперь и торгуют. У меня были мысли тоже, ездил в разведку. Но считаю, что хорошо там, где нас нет.

— Не пожалели, что остались?

— Все познается в сравнении. Посмотрите, люди вон 300 рублей получают и живут.





Кстати, по данным ИМНС Гомельской области, количество ИП, занимающихся розничной торговлей на Гомельщине возросло. Так, если на 1 января 2018 года в области было зарегистрировано 9 903 ИП, то на 1 января 2019 -го — уже 10 003.

Кроме этого, растет количество физлиц, осуществляющих розничную торговлю по заявительному принципу — на начало этого года их стало больше на 609 человек и их число ( без учета ремесленников) составляет 1623 человек.