Экспонаты из двух тонн шоколада представлены в Гомеле
- 18 января 2019, 17:44
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Анна Концевая, фото – Алексей Герасименко, Гомельская правда
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