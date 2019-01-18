Экспонаты из двух тонн шоколада представлены в Гомеле

  • 18 января 2019, 17:44
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Выставка «Искусство шоколада» уже побывала в 20 городах мира, ее оценило более миллиона человек. Возможность составить собственное мнение у гомельчан и гостей города будет на протяжении двух с половиной месяцев.

К слову, искусные мастера готовили экспозицию дольше — четыре месяца. На ее создание ушло около двух тонн шоколада. Только на «строительство» Эйфелевой башни потребовалось 65 килограммов любимого многими лакомства.



Очевидно, не меньше весит белый рояль. В день открытия выставки зрители то и дело присаживались за него, чтобы сделать фото.

Попали на их страницы в социальных сетях и снимки со всевозможными яствами, забавными животными, воздушным платьем цвета слоновой кости.







Как рассказали представители компании The Art of Chocolate Internationa расцветки, близкие к натуральным, экспонаты из шоколада получают благодаря красителям. Особенно радует глаз розовый фламинго.




Не сразу отличишь от оригинальных и шоколадные шашки, шахматы. Пробовать их на вкус, разумеется, нельзя, а вот сыграть партию-другую никто не запрещает.



Приобщиться к вкусному искусству до 1 апреля можно в музее дворцово-паркового ансамбля. Тех, кто купит билет, ожидает приятный бонус — экспозиция ОАО «Спартак». Одно из старейших предприятий Гомеля в этом году отпразднует 95-летие, что послужило поводом вспомнить историю и рассказать о его достижениях .





Анна Концевая, фото – Алексей Герасименко, Гомельская правда
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