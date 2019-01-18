За инсценировку ДТП владелец гомельского СТО приговорен к восьми годам лишения свободы

Как ранее сообщалось, уголовное дело в отношении директора ООО «Альянс-Квадро» рассматривал суд Центрального района Гомеля.

Владельцу СТО было предъявлено обвинение в присвоении автозапчастей с автомобилей, находившихся у него на ремонте, а также в незаконном получении страховых выплат после инсценированных им дорожно-транспортных происшествий.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина инсценировал девять ДТП на территории нескольких населенных пунктов Брянской области, предварительно договорившись с сотрудниками ГИБДД МВД России. Они фиксировали происшествие, оговорив детали. Водитель забирал справку, возвращался домой и отвозил машину на СТО. Там исправные и минимально поврежденные запчасти заменялись на изношенные и те, что были сняты с других битых авто, чтобы получить большую страховую выплату. Выяснилось, что некоторые поврежденные детали могли использоваться несколько раз.

Под удары легковых и грузовых транспортных средств владелец СТО подставлял автомобили марок Honda, Lexus. В инсценировках обвиняемый использовал в основном свои машины, зарегистрированные на других лиц.

Также установлено, что в марте 2013 года мужчина ехал в качестве пассажира на автомобиле знакомого Toyota. Авто попало в ДТП. Поврежденный автомобиль доставили на СТО, где он без ведома владельца снял с него несколько исправных автозапчастей и похитил их, а взамен установил поврежденные.

Общий ущерб, причиненный противоправными действиями мужчины, составил более 164 тысяч рублей. Следствием приняты меры по обеспечению возмещения ущерба. На имущество обвиняемого, в том числе автомобили, бытовую технику и денежные средства, наложен арест на сумму более 156 тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела, суд Центрального района Гомеля признал владельца СТО виновным в краже, совершенной повторно, в крупном размере и мошенничестве, совершенном повторно, группой лиц, в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.