Находчивый делец: букет преступлений всего лишь за год успел совершить гомельчанин

Мошенничество, кража, угон — такой «букет» преступлений всего лишь за год успел совершить 25—летний гомельчанин. Как итог, расплатой за лихую жизнь стали три года лишения свободы.

Продам авто. Срочно

Проснувшись, Аркадий Пешин* взглянул часы: стрелки показывали без четверти десять. Мужчина встал, перешагнул несколько пустых бутылок и направился на кухню. Заварив кофе, Аркадий потянулся за мобильником.

— Алло, Никита? Привет, — молодой человек сделал глоток. — Хорошо вчера посидели, правда? Можно продолжить, если хочешь. Жена моя завтра на море с ребёнком уезжает. Приходи ко мне вечером через денёк.

В трубке послышались гудки. Аркадий положил мобильник и невольно вздрогнул: в кухню вошла жена.

— Лина, только не начинай, прошу тебя, — мужчина заметно нервничал. — Подумаешь, с другом немного погуляли. Не кипятись только. Хочешь, кофе тебе сварю?

Женщина пристально взглянула на мужа и покачала головой:

— Когда ты уже на работу устроишься, бездельник? — Лина сложила пустые пивные бутылки в мусорное ведро. — Вот пить ты со своим приятелем горазд, а как копейку в дом принести, так не можешь.

— Да не попрекай ты меня, и так тошно, — в голосе Аркадия слышались нотки обиды. — Сама знаешь, что хорошую работу сейчас найти не так просто. Но я ведь действительно ищу. Кстати, через пару недель нужно будет в один автосервис заглянуть — там мастер по ремонту автомобилей собирается увольняться. А вдруг на его место меня возьмут? И зарплата там хорошая, хозяин своих работников не обижает.

«Домой Аркадий возвращался уже на другом автомобиле. Впрочем, гомельчанин и не догадывался, что совсем скоро его выведут на чистую воду, а действия с машиной квалифицируют как мошенничество.

— Ладно уж, собирайся в магазин, — Лина протянула мужу хрустящие банкноты. — Молока купи, хлеба. Кстати, ты не забыл, что мы с ребёнком завтра на море уезжаем?

— Помню, конечно, — молодой человек сложил купюры в свой кошелёк. — Две недели отдыхать будете, на солнышке нежиться.

— Аркадий, я вот о чём хотела тебя попросить, — девушка сделала паузу и достала ключи от своего авто. — Пока нас не будет, присмотри за машиной. Может, в автосервис съездишь? Или сам шины поменяешь? Летняя резина совсем износилась.

— Не волнуйся, — Аркадий направился к двери, спешно набросив ветровку. — И за автомобилем присмотрю, и на автосервис съезжу, и железного коня вовремя заправлю.

Впрочем, в голове парня уже роились отнюдь не добрые помыслы. Когда на следующий день жена вместе с малышом отправилась на море, молодой человек поспешил заправить машину и, лихача, а также нарушая всевозможные Правила дорожного движения, совершил небезопасный вояж по улицам областного центра. Вскоре в голове Аркадия созрел план: любым способом раздобыть деньги на развлечения. Заглянув на один из сайтов, парень разместил объявление о продаже авто. На сообщение мигом отозвались несколько покупателей, один из которых предложил юноше выгодный обмен. Оценив сделку, Аркадий дал добро: вместо семейного универсала молодой человек рассчитывал получить неплохой седан. Договорившись о встрече, юноша взял ключи от машины и направился в Ветку, где его ждала BMW.

... Домой Аркадий возвращался уже на другом автомобиле. Не смущал молодого человека и тот факт, что сделка была незаконной, поскольку железный конь был оформлен на супругу. Однако вскоре юноша пришёл к выводу, что полученную машину можно продать за весьма хорошие деньги, и снова разместил объявление в интернете. Покупатель не заставил себя долго ждать, поэтому уже через пару дней автомобиль нашёл своего хозяина, а Аркадий выручил кругленькую сумму, которую потратил на развлечения и другие нужды. Впрочем, гомельчанин и не догадывался, что совсем скоро его выведут на чистую воду, а действия с автомобилем квалифицируют как мошенничество.





Не устоял перед купюрой

Вернувшись с моря, Лина сразу заподозрила неладное и обратилась к мужу с вопросом:

— Аркаш, что-то я нашего универсала не видела возле подъезда, когда на такси подъехала. Неужели ты машину наконец-то в автосервис загнал?

На мгновение Аркадий потерял дар речи, однако быстро справился с волнением и поспешил обмануть жену:

— Ты знаешь, автомобиль сейчас у Вити в гараже стоит. Ремонта неотложного ждёт. Как привезут необходимые детали, я их сам установлю и снова будем кататься.

Лина поверила в ложь супруга, а на лице девушки засияла улыбка.

— Как, кстати, отдохнули? — юноша блестяще справлялся с ролью заботливого мужа.

— Нам очень понравилось, — супруга не скрывала эмоций. — Море тёплое, загар чудесный, ещё и на экскурсиях успели побывать. Скажи, а когда запчасти для универсала планируют подвезти?

— На днях, — соврал Аркадий. — Я сразу тебе сообщу, мне знакомый из автосервиса должен перезвонить.

Естественно, ни о каких деталях не могло быть и речи: телефон молодого человека упорно молчал. Томясь в ожидании звонка, Лина не выдержала и снова задала мужу вопрос об автомобиле. Поразмыслив и собравшись с силами, молодой человек решил во всём сознаться:

— В общем, обменял я нашу машину на седан, а потом и его продал. Ты уж прости меня, деньги я почти все потратил.

— Да как тебе в голову такое пришло? — девушка не скрывала возмущения. — На чём же мы теперь ездить будем? Получается, ты за нос водил меня две недели. Видеть тебя больше не хочу. Убирайся прочь.

Впрочем, супруга быстро отошла от скандала и решительным образом простила мужа: Лина не хотела расставаться с Аркадием, поэтому многочисленные выходки нередко сходили ему с рук. Всё обошлось и на этот раз, чему молодой человек был несказанно рад.

Однако другая мысль омрачала настроение юноши: необходимо было искать подходящую работу. Благо вовремя раздался телефонный звонок от приятеля, который поведал, что в автосервис требуется мастер-напарник с опытом работы. Поспешив обрадовать жену, Аркадий уже на следующий день приступил к выполнению своих обязанностей.

Казалось, жизнь супругов постепенно налаживалась: юноша стал приносить в семью деньги, да и на безделье времени не оставалось. Правда, уже через месяц на работе случился неприятный инцидент.

Как-то, придя в автосервис, Аркадий как всегда переоделся и направился к неисправному автомобилю. Подобрав необходимые детали, мужчина вернулся в раздевалку и заметил, что его напарник оставил в кармане брюк 50-рублёвую купюру. Осмотревшись по сторонам, молодой человек вынул банкноту и присвоил себе. Впрочем, работник автосервиса догадался, кто совершил кражу, и через неделю подал заявление в милицию. Однако такой поворот событий не остановил Аркадия в совершении других преступлений.





Ноутбук — в ломбард

— Во сколько тебе сегодня на работу? — Лина заваривала чай и готовила завтрак. — Попрошу тебя сдать сегодня в ремонт мой ноутбук: что-то подзарядка на него не идёт. Сегодня ещё на дежурство нужно заступать, так что без твоей помощи мне не обойтись. Сама попросту не успею.

— В автосервис нужно к девяти, — молодой человек откусил бутерброд. — Хорошо, занесу технику мастеру.

Позавтракав, парень взял ноутбук, но отправился не в контору по ремонту, а... в ближайший ломбард. Вырученные за технику деньги Аркадий потратил на алкоголь и развлечения, в которых успел поучаствовать, пока жена была на работе.

Узнав об очередной выходке супруга, Лина подала заявление в милицию. К слову, припомнила девушка и эпизод с незаконными обменом и продажей авто. А через несколько дней молодая женщина объявила Аркадию, что намеревается развестись, поскольку устала от разгульной жизни мужа и спонсировать его алкогольные вылазки не намерена.

...Перебравшись к матери, парень исправно платил алименты на ребёнка и, казалось, наконец-то взялся за ум. В который раз юноша просил прощения у бывшей супруги, но та была непреклонна и отказывалась забирать заявление. Аркадию оставалось лишь топить горе на дне бутылки и коротать вечера в одиночестве. К слову, на работе молодой человек практически не появлялся и, как итог, стал меньше зарабатывать. Вскоре жажда «лёгких» денег овладела парнем с особой силой. Утолить её помог случай.

«Из показаний потерпевшего»

«Проезжая с другом по улице Докутович областного центра, я заметил свой автомобиль, который был припаркован у заправки. На крыше машины были установлены шашечки такси. Моему удивлению и возмущению не было предела. Оказалось, мастер из автосервиса взял мой автомобиль в собственное пользование».





Кража плюс угон

Однажды на автосервис пригнали роскошный автомобиль. На смене в то время оказался Аркадий, который оформил документы по ремонту и взял у хозяев ключи от железного коня. Устанавливая необходимую деталь в капоте, мужчина невольно заметил на заднем сидении белый свёрток. Находка тотчас привлекла внимание молодого человека, который поспешил открыть дверцу и изучить содержимое. Как оказалось, хозяин автомобиля забыл в салоне машины внушительную сумму. Впрочем, Аркадий и не намеревался возвращать деньги законному владельцу — без зазрения совести юноша присвоил находку себе.

Уже через день автомобиль был на ходу, и молодой человек совершил небольшую поездку по областному центру на чужом железном коне. Войдя во вкус, парень стал неоднократно выезжать в город, однако незамеченным не остался. Припарковавшись на улице Докутович, Аркадий вышел на улицу. Через пару минут к нему подбежал мужчина и с возмущением спросил, почему его машина находится не в автосервисе, а посреди города. Как оказалось, хозяин авто проезжал мимо и узнал своего железного коня, припаркованного у заправки. Причём на крыше машины светились... шашечки такси — находчивый парень решил таким образом подзаработать.

— Как получилось, что мой автомобиль сейчас не в ремонтной мастерской? — не скрывал ярости мужчина. — Отвечай, негодник!

Мужество покинуло Аркадия, и он вынужден был просить прощения у настоящего хозяина автомобиля. Впрочем, это не спасло парня от неминуемой расплаты и, как следствие, уголовной ответственности.

*Все имена и фамилии изменены по этическим соображениям

Компетентный комментарий

Как рассказал старший помощник прокурора Гомеля Кирилл Вышняков, в соответствии с ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 214, ч. 2 ст. 209 Уголовного Кодекса Республики Беларусь суд назначил Аркадию Пешину путём частичного сложения наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима.