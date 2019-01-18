Эффективность работы портала 115.бел обсудят в Гомеле — видеосюжет «СН»

  • 18 января 2019, 16:01
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Первое в новом году «Городское собрание ГДФ» полностью посветят порталу 115.бел. Кто всё ещё не понимает о чём речь, смотрим сюжет.




Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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Места: Гомель (24567)

Метки: Общество (33018), Главное (6708), Видео (1062)

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