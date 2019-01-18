После принятия критериев для постановки на СОП, в Гомеле пересмотрят ранее принятые в отношении семей решения — зампред КДН Гомельского горисполкома

С 1 февраля вступает в силу постановление «О порядке признания детей находящимися в социально опасном положении». Соответствующий документ утверждён Советом Министров Республики Беларусь 15 января.

Как сообщила «Гомельским ведомостям» заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского горисполкома Виктория Лапшина, в связи с изменёнными критериями в сторону целесообразности будет дана правовая оценка помещения ребят в данную категорию. Как было подчеркнуто, существенных изменений эти критерии не претерпели. Вместе с тем, в отношении детей, которые находятся социально-опасном положении, их конкретизировали.

В числе таковых:

неудовлетворение основных жизненных потребностей ребенка (оставляют без пищи, препятствуют получению общего базового образования, систематически не выполняют рекомендации медработников по диагностике, лечению и реабилитации несовершеннолетнего);

ненадлежащий надзор за поведением ребенка и его образом жизни (из-за чего он может совершить правонарушение);

сами родители (законные представители несовершеннолетних) ведут аморальный образ жизни.

Виктория Лапшина считает, что принятие данного нормативного правового акта в первую очередь позволит упорядочить систему выявления, признания и работы с ребятами, которые оказались в неблагополучной ситуации. Более того, это исключит субъективизм при принятии подобных решений и позволит на более высоком уровне оказывать помощь этим сложным семьям с детьми.

К сведению, если в ходе изучения особенностей семейного воспитания выявляют признаки семейного неблагополучия, то немедленно информируют администрацию учреждения образования. Далее назначается социальное расследование.

Как указано в постановлении, решения о признании детей находящимися в СОП, принятые до этого постановления, подлежат пересмотру в течение шести месяцев после вступления его в силу.