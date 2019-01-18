Жители Гомельской области везли в Беларусь кокаин, растворенный в бутылке с ромом. В МВД рассказали о беспрецедентном случае

В наркоконтроле рассказали об экстравагантном способе контрабанды кокаина в нашу страну. Жители Гомельской области ввозили наркотик, растворив вещество в бутылках с ромом.

Драгдилеров задержали на границе в пункте пропуска «Новая Гута». У милиции уже имелись сведения о возможной контрабанде. Во время осмотра багажа внимание правоохранителей привлекли две стеклянные бутылки. Экспертиза показала, что в алкоголе был растворен кокаин.

Задержание произошло еще в мае прошлого года, но в интересах следствия, которое еще не завершено, информация не разглашалась, сообщает «СБ Беларусь сегодня». В наркоконтроле рассказали, что дилерская группировка поставляла кокаин из Латинской Америки на территорию Беларуси и России. Запретный груз доставляли самолетами из Доминиканской республики через Брюссель и Киев.

Члены преступной группы якобы летали туда отдыхать в качестве туристов. Они жили в отеле и всячески маскировали свои настоящие цели. Незадолго до задержания в Беларуси полиция в аэропорту Франкфурта-на- Майне арестовала преступную троицу, которая действовала по похожей схеме. Интересно, что задержанные в Германии родом из той же деревни, что и задержанные в Беларуси. Совпадение это или свидетельство участия белорусов в международной преступной группе, следствию только предстоит выяснить.

Хитроумная схема доказывает, что действовали профессионалы. Ведь кроме того, чтобы провезти кокаин в страну, нужны специальные технологии, чтобы вернуть наркотику вид порошка.