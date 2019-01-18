«Это как с «Таврии» пересесть на болид «Формулы-1». В областной больнице — новые современные УЗИ-аппараты

Медицинский технопарк пополнили два аппарата эксперт-класса и два — высокого класса.

— Три аппарата установлены в отделении УЗИ-диагностики, один в приемном покое, что позволит обследовать пациентов на высоком уровне уже на начальном этапе пребывания в больнице, — пояснил главный врач учреждения Владимир Бугаков. Точная диагностика очень важна для верной постановки диагноза и составляет 50% залога успешного лечения. Сегодня даже диагноз «аппендицит» не выставляется без ультразвукового исследования, что говорить об опухолях или патологии сосудов.





Ежегодно стационарное лечение в областной клинической больнице проходят около 40 тысяч пациентов, из которых 30 тысяч нуждаются в ультразвуковом обследовании внутренних органов. К слову, отделение УЗИ-диагностики было открыто в 1990 году, врачи начинали работать на аппаратах, полученных еще по гуманитарной помощи. До недавнего времени в распоряжении специалистов было 16 машин, лишь четыре из которых моложе 10 лет. Треть имеющегося оборудования перешагнуло двадцатилетний рубеж.

Врачи не скрывают радостных эмоций по поводу обновления технопарка. Новые УЗИ-аппараты стали отличным подарком к 75-летнему юбилею, который областная клиническая больница отметит в этом году. С появлением суперсовременной техники диагностические возможности значительно расширились.





«Это как с автомобиля „Таврия“ пересесть на болид Формулы 1», — привел сравнение Владимир Бугаков. Оборудование будет использоваться в круглосуточном режиме, что позволит обследовать 50 — 70 человек ежедневно на каждом УЗИ-аппарате.

По словам руководства больницы, областные власти уделяют повышенное внимание техническому оснащению учреждений здравоохранения. Благодаря современному медоборудованию и высокому профессионализму врачей, гомельская областная больница не уступает столичным клиникам, а по некоторым методикам даже опережает.