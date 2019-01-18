В прошлом году на Гомельщине выявлено 814 случаев ВИЧ, из них практически половина у людей старше 40 лет

Такую статистику озвучили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Для сравнения в предыдущем, 2017 году, зафиксировано 805 случаев ВИЧ-инфекции, а процент выявленных в возрастной группе сорок лет и старше составлял почти 43%.

По последним данным на Гомельщине проживает 7973 человека с ВИЧ-положительным статусом. Превалирует половой путь передачи вируса — 95,5%. Среди инфицированных преобладают мужчины — 61% от всех пациентов. Возраст выявленных в 2018 году ВИЧ-положительных составил:

0-14 лет — 0,1%,

15-19 лет — 0,5%,

20-24 года — 3,6%,

25-29 лет — 11,1%,

30-39 лет — 18,6%,

40 лет и старше — 47,7%.

По социальному статусу среди пациентов с ВИЧ-инфекцией, выявленных в 2018 году, преобладают рабочие — 42% и лица без определенной деятельности — 34%. При поступлении в места лишения свободы выявлены 5,8% пациентов.

Единственный надежный метод убедиться в отсутствии ВИЧ-инфекции — пройти тестирование на антитела к ВИЧ не ранее шести недель после того, как вы подверглись риску инфицирования: вступали в сексуальные контакты без использования презерватива, либо употребляли инъекционные наркотики.

Пройти обследование на ВИЧ можно самостоятельно, приобретя в аптеке набор для тестирования по слюне, либо бесплатно и анонимно в любом лечебно-профилактическом учреждении республики, а также в отделе профилактики ВИЧ/СПИД Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ по адресу: г. Гомель, ул. Моисеенко, 49.

Отдел профилактики ВИЧ/СПИД Гомельского областного ЦГЭиОЗ тел. (0232) 75-71-40.

Больше информации можно получить:

gmlocge.by,

aids.by,

vk.com/gomelaids.