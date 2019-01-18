100 дней работы 115.бел в Гомеле. Главные городские проблемы и то, как они решаются — в первом подведении итогов

В сентябре 2018 года в Гомеле был запущен интернет-проект «Мой Горад» 115.бел. Одним из предназначений портала, по заявлению его разработчиков, является сбор информации о том, как жилищно-коммунальные организации выполняют свою работу и реагируют на обращения граждан.

«Стратегическая мысль» провела собственный мониторинг результатов первых 100 дней работы портала 115.бел в Гомеле. В первой части исследования будет представлен анализ наиболее распространенных проблем, наличие которых вскрылось сразу после запуска работы портала.

Топ-20 коммунальных проблем Гомеля

К началу 2019 года гомельчане сообщили порталу 115.бел о 95 различных типах проблем. Двадцать наиболее распространенных из них представлены на рисунке 1.





Рисунок 1 — Топ-20 наиболее распространенных проблем, сообщенных пользователями портала 115.бел

Самой распространенной проблемой оказалась недоступность инфраструктуры для маломобильных граждан. За первую 100-дневку работы портала было подано 240 сообщений о подобных проблемах. Очевидно, что данные проблемы образовались не в одночасье, поэтому можно сделать вывод о том, что запуск портала открыл новые возможности для решения проблем удобства городской инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями.

То же самое можно сказать и о другом наиболее часто встречающемся сигнале — необходимости посадки деревьев и кустарников. Эта актуальная для Гомеля проблема представлена на портале уже 229 раз. Данный факт также может вселять надежду на то, что проблема недостатка зеленых насаждений на улицах города наконец-то сдвинется с мертвой точки.

Третье и четвертое место занимают проблемы недостаточной освещенности проезжих частей и дворовых территорий, что особо актуально в зимние месяцы.

Топ-25 типов решенных проблем

Не все проблемы решаются оперативно. Тем не менее, есть и такие, которые в прошедшие 100 дней работы портала были решены в массовом порядке. Топ-25 подобных проблем представлены на рисунке 2.





Рисунок 2 — Топ-25 типов проблем, которые были решены в наиболее массовом порядке

Больше всего за прошедший период было решено проблем, связанных с освещением. Три из четырех первых мест рейтинга занимает данная проблема, не требующих больших финансовых затрат для ее устранения.

В массовом порядке решаются также проблемы несанкционированных рекламных конструкций, объявлений и надписей на фасадах. Отметим, что данный вид проблем также не требует существенных затрат на их устранение.

За прошедший период решено достаточно много дорожных проблем. Лидером среди них выступает устранение ям или выступов на проезжей части либо тротуарах.

Топ-20 типов наиболее оперативно решаемых проблем

По итогам 100 дней работы портала можно составить первое впечатление об оперативности решения проблем. Для этого рассмотрим рисунок 3, на котором представлены топ-20 проблем с наиболее высоким процентом устранения.





Рисунок 3 — Топ-20 проблем с наиболее высоким процентом решения

Из всех типов проблем, которые упоминались на сайте три и более раза, 100%-но решены были восемь.

Особо стоит отметить решение проблем санитарного состояния многоквартирных домов. Подобные сигналы отправлялись пользователями сайта 18 раз и все проблемы к настоящему времени были устранены.

Остальные полностью решенные проблемы упоминались на сайте всего 3-5 раз.

Из других поступающих сигналов отметим оперативное решение проблемы отсутствия освещения в подъездах. Из 46 подобных проблем к настоящему моменту нерешенной является лишь одна.

Схожая ситуация наблюдается и по решению проблем рекламных и информационных конструкций. В этой части из 46 проблем не решены только две.

Топ-25 не решаемых проблем

В то же время есть и такие типы проблем, которые остаются нерешенными в массовом порядке. Двадцать пять наиболее популярных из них представлены на рисунке 4.





Рисунок 4 — Топ-25 не решаемых типов проблем

Первые 100 дней работы портала 115.бел в очередной раз подтвердили тот факт, что проблема зеленых насаждений является гомельским бичом. Из 229 подобных проблем к настоящему моменту были решены только пять. Остается только надеется, что с наступлением весеннего сезона ситуация начнет сдвигаться с мертвой точки.

Любопытно, что другой лидер по распространенности, проблема недоступности инфраструктуры для маломобильных граждан, также отмечается высоким процентом неустранения. Из 240 подобных проблем пока была решена только тридцать одна.

Еще одним типом сигналов, на который коммунальные службы пока почти не реагируют, является подтопление проезжей части. Из тридцати пяти подобных проблем, в настоящее время решены лишь две.

Таким образом, уже сейчас можно сделать вывод о том, что статистика обращений портала 115.бел достаточно точно подчеркивает наличие городских проблем, которые накапливались годами. И проблемы недостатка зеленых насаждений и проблемы удобства инфраструктуры для маломобильных граждан не появились вдруг в конце 2018 года. Появление же портала 115.бел в Гомеле еще раз их отчетливо подчеркнуло и нанесло на карту города. Однако, несмотря на то, что данные проблемы были отчетливо обнажены, существенного прогресса в их решении пока не наблюдается.

Обсудить промежуточные итоги работы портала приглашают организаторы проекта «Городские собрания ГДФ» во время дискуссии с участием руководителя урбанистической инициативы «Smart Homel» Евгения Меркиса и руководителя Гомельского регионального экспертного сообщества «Стратегическая мысль» Алексея Харкевича, куда также приглашен генеральный директор КПУП «Гомельское городское ЖКХ» Кулаго В.А. Мероприятие состоится 19 января в 17.00 в офисе ТБМ (ул. Тудовая, д. 7а, 2 этаж). Вход бесплатный.