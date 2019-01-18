Погода в Гомеле на выходные: легкий мороз и снегопады

Слякоти в городе станет поменьше.

В субботу синоптики прогнозируют в Гомеле небольшой снег, а температура воздуха поднимется от −7° С утром до −3°С днем. Правда, ощущаться такой легкий мороз будет сильнее, как −10°С.

В воскресенье станет немного холоднее — температура воздуха будет колебаться от −6° до −4°С. Ожидается небольшой снегопад.