Под Гомелем продают бывший оздоровительный лагерь завода «Центролит»

  • 18 января 2019, 11:11
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Гомельский литейный завод «Центролит» продает комплекс зданий оздоровительного лагеря «Литейщик», сообщает комитет государственного имущества облисполкома.

Лагерь расположен в живописном уголке в семи километрах от Гомеля в деревне Прибор. Основное здание — трехэтажный кирпичный профилакторий на 100 мест с пищеблоком, площадь — более трех тысяч квадратных метров. Есть также котельная, две трансформаторные подстанции, две артскважины, овощехранилище. Площадь земельного участка — 6,7127 га.

Ориентировочная стоимость комплекса — 2 миллиона рублей.




Гомельская правда
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Места: Гомель (24563)

Метки: Общество (33013), Область (6403)

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