«Вика! Почему ты это сделала?» Вчера в Гомеле несовершеннолетняя упала с пятого этажа и погибла

Вечером 17 января несовершеннолетняя девушка упала с 5-ого этажа и погибла. Происшествие произошло в одном из дворов по улице Барыкина в промежутке с 20:00 до 21:00.

Жителей соседних домов взбудоражил громкий крик: «Вика! Почему ты это сделала? Это я виновата!». На место оперативно прибыли экипажи милиции и скорая, место оцепили. Позже прибыла следственно-оперативная группа.

Информацию подтвердили в Следственном Комитете. Как оказалось, погибшая девочка находилась в гостях. Однако, был ли это суицид или нет, и причины ещё предстоит выяснить

По факту гибели девочки следственный комитет проводит проверку.