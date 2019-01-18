«Вика! Почему ты это сделала?» Вчера в Гомеле несовершеннолетняя упала с пятого этажа и погибла

  • 18 января 2019, 09:51
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Вечером 17 января несовершеннолетняя девушка упала с 5-ого этажа и погибла. Происшествие произошло в одном из дворов по улице Барыкина в промежутке с 20:00 до 21:00.

Жителей соседних домов взбудоражил громкий крик: «Вика! Почему ты это сделала? Это я виновата!». На место оперативно прибыли экипажи милиции и скорая, место оцепили. Позже прибыла следственно-оперативная группа.

Информацию подтвердили в Следственном Комитете. Как оказалось, погибшая девочка находилась в гостях. Однако, был ли это суицид или нет, и причины ещё предстоит выяснить

По факту гибели девочки следственный комитет проводит проверку.




chp24.by
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