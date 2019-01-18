11 человек задержаны в Гомеле за кражу продуктов, предназначенных для школьных столовых

Как сообщили в Следственном комитете, в Гомеле возбуждено дело по факту хищения продуктов питания для школьных столовых работниками КУП «Гомельский городской комбинат школьного питания»

Согласно материалам уголовного дела, заведующая складом комбината школьного питания по предварительному сговору с иными работниками, а также индивидуальными предпринимателями, совершила хищение продуктов, предназначавшихся для организации питания гомельских школьников.





По подозрению в совершении преступления задержаны 11 человек, в том числе заведующая складом, кладовщик, товаровед, заведующие производством учреждений образования г.Гомеля. Фигуранты подозреваются в присвоении большого количества продуктов, «направленных» по документам в школы. Решается вопрос о применении к задержанным меры пресечения.

Проведены неотложные следственные действия. Наложен арест на дорогостоящий автомобиль, принадлежащий неработающей дочери заведующей складом комбината. В настоящее время проводится документирование всех преступных эпизодов, устанавливается количество похищенного.