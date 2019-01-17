На мове. Без цензуры. Библиотеки Гомельщины получат книги Алексиевич

17 января в Гомельской областной библиотеке имени Ленина состоялась торжественная передача комплектов книг «Голоса утопии» лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич.

Серия была издана на белорусском языке после успешной краудфандинговой кампании, на которой было собрано в пять раз больше средств, чем нужно для издания.

Переводами книг на белорусский занимались известные отечественные литераторы Андрей Хаданович, Сергей Дубовец, Владимир Орлов, Борис Петрович и Валентин Акудович. Книги увидели свет в издательстве «Логвинов», без цензорских правок, которых было много при прежних изданиях.

15 тысяч книг выкупил «Белгазпромбанк» для раздачи в библиотеки Беларуси. Две области — Гродненская и Брестская — отказались от книг.

В Гомельскую областную библиотеку были переданы 493 комплекта книг. Они будут распространены по библиотекам области.





Председатель правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктор Бабарико на церемонии высказался об «удивительной судьбе, которая связывает две вещи — героев книг Светланы Алексиевич во всех ее произведениях и вот это издание ее книг».

«Их общность в какой-то степени трагична. Как здесь уже говорили — герои повестей очень хотели быть счастливыми, и у них это никак не получалось. Так и судьба книг в Беларуси нобелевского лауреата, когда две области отказались принимать книги в дар. Какая трагичная судьба. Я уверен — люди хотят, но не понимают, не могут быть счастливыми, не могут любить героев своей страны. Вот этот трагизм — он прослеживается», — подчеркнул Бабарико.

Он рад, что книги дошли до читателей Гомельской области — родной для Алексиевич, здесь прошло ее детство и молодость. Председатель правления банка заметил, что власть приходит и уходит, а нобелевские лауреаты остаются навсегда.

Издатель Игорь Логвинов рассказал об истории перевода книг.

«Мы сознательно решили не привлекать профессиональных переводчиков, а привлечь сильные голоса — есть белорусские литераторы, чей голос силен, узнаваем и уважаем. Каждый переводчик сам выбрал для себя книгу, и сделал работу быстро и качественно», — заметил Логвинов.





Писатель Владимир Орлов рассказал, что познакомился со Светланой Алексиевич в трудные для обоих времена: ее таскали по судам за книгу «Цинковые мальчики», а писателя угрожали посадить в тюрьму за то, что жил в Минске без прописки — после выступления на «Дзядах» в 1988 году. Алексиевич написала заявление, что готова прописать Орлова в своей квартире. Ей это не разрешили. Но удалось протянуть время.

Также Орлов вспоминал, как ездил вместе с Алексиевич на международные встречи и конгрессы, по Беларуси, и как два года назад Гомельская областная библиотека отменила встречу читателей с нобелевским лауреатом.

«Но сегодня мы здесь, в этих стенах. Это значит, что времена меняются», — добавил писатель.

Из особых черт Алексиевич он отметил «верность себе, своей гражданской и эстетической позиции, верность своей теме, жанру, писательской оптике». «Вот эта верность, я считаю, и помогла ей получить нобелевскую премию», — подчеркнул Владимир Орлов.