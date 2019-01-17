В гомельской новостройке, не спросив дольщиков, установили дорогой подъемник для инвалидов. Их в доме нет

В Гомеле разгорелся конфликт между дольщиками новостройки по улице Войкова и УКСом. В десятиэтажке за неделю до сдачи ее в эксплуатацию появился лестничный электроподъемник.

Людей с ограниченными возможностями среди будущих жильцов дома нет, и они недоумевают: зачем было экстренно менять проект и вместо изначально запланированного пандуса устанавливать дорогостоящий механизм?

Собравшиеся 16 января в кабинете инженера городского УКСа негодуют: дом строился с привлечением личных средств дольщиков, а их никто не спросил, нужен ли жильцам подъемник за 11 500 рублей.

— Изначально, когда мы покупали здесь квартиры, по плану был пандус. Нас он устраивал. Но на днях мы обнаружили, что вместо пандуса стоит эта «коробочка». Зачем она нам, если у нас в подъезде нет инвалидов, мы не знаем. Лучше бы отдали этот подъемник тому, кому он действительно необходим и кто годами его добивается, — возмущается дольщик Николай. В качестве доказательства мужчина демонстрирует эскиз проекта. Его же, по словам собравшихся, застройщик (УКС Гомеля) показывал будущим жильцам на всех этапах строительства их дома.

— На сайте — проект. В проекте — пандус. Перед тем, как заключить договор, нам показали именно этот план. Никаких подъемников на нем не было, — негодуют дольщики.





Люди считают, что их обманули, и требуют демонтировать ненужный механизм.

В УКСе же говорят: все изменения в проект законны. Хоть и признают, что идея установки подъемника принадлежит не им.

— Мне было проще как заказчику сделать вам пандус, но экспертиза сказала делать подъемник. Я не могу пойти на нарушение закона. Но на экспертизу мы шли с пандусом, — говорит главный инженер УКСа Владислав Семченко.

Всему виной — изменения в строительные нормы (СНБ).

— «Пути к лифтам, ведущие с уровня крыльца и на этажах жилых зданий, следует выполнять без перепада высот. В случае перепада высот в дополнение к ступеням следует предусматривать подъемные платформы с вертикальным перемещением для физически ослабленных лиц и инвалидов. При перепаде высот не более 0,6 метра вместо подъемной платформы допускается устройство пандуса», — цитирует документ главный инженер. — А у вас — более 0,6 м.

— Как попасть с коляской в подъезд, если отключат электричество и подъемник не будет работать? Как обезопасить детей, которые, играя во дворе, запросто могут оказаться под опускающимся механизмом и покалечиться? А ведь дорогостоящее оборудование еще необходимо обслуживать! В конце концов, что делать, если подъемник выйдет из строя? — не унимаются дольщики.

В конце встречи люди спрашивают у инженера, сколько стоит механизм — и иронизируют: мол, эти данные им понадобятся для того, чтобы позже выставить электроподъемник для продажи на «Куфар».

В УКСе улыбаются — но отвечают: убрать подъемник не имеют права. Зато после сдачи дома в эксплуатацию жильцы вольны принимать любые решения — в том числе и установить себе пандус. За свои дополнительные средства, разумеется.