В гомельской новостройке, не спросив дольщиков, установили дорогой подъемник для инвалидов. Их в доме нет

  • 17 января 2019, 18:11
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В Гомеле разгорелся конфликт между дольщиками новостройки по улице Войкова и УКСом. В десятиэтажке за неделю до сдачи ее в эксплуатацию появился лестничный электроподъемник. 

Людей с ограниченными возможностями среди будущих жильцов дома нет, и они недоумевают: зачем было экстренно менять проект и вместо изначально запланированного пандуса устанавливать дорогостоящий механизм?

Собравшиеся 16 января в кабинете инженера городского УКСа негодуют: дом строился с привлечением личных средств дольщиков, а их никто не спросил, нужен ли жильцам подъемник за 11 500 рублей.

 Изначально, когда мы покупали здесь квартиры, по плану был пандус. Нас он устраивал. Но на днях мы обнаружили, что вместо пандуса стоит эта «коробочка». Зачем она нам, если у нас в подъезде нет инвалидов, мы не знаем. Лучше бы отдали этот подъемник тому, кому он действительно необходим и кто годами его добивается, — возмущается дольщик Николай. В качестве доказательства мужчина демонстрирует эскиз проекта. Его же, по словам собравшихся, застройщик (УКС Гомеля) показывал будущим жильцам на всех этапах строительства их дома.

— На сайте — проект. В проекте — пандус. Перед тем, как заключить договор, нам показали именно этот план. Никаких подъемников на нем не было, — негодуют дольщики.


Люди считают, что их обманули, и требуют демонтировать ненужный механизм.

В УКСе же говорят: все изменения в проект законны. Хоть и признают, что идея установки подъемника принадлежит не им.

 Мне было проще как заказчику сделать вам пандус, но экспертиза сказала делать подъемник. Я не могу пойти на нарушение закона. Но на экспертизу мы шли с пандусом, — говорит главный инженер УКСа Владислав Семченко.

Всему виной — изменения в строительные нормы (СНБ).

— «Пути к лифтам, ведущие с уровня крыльца и на этажах жилых зданий, следует выполнять без перепада высот. В случае перепада высот в дополнение к ступеням следует предусматривать подъемные платформы с вертикальным перемещением для физически ослабленных лиц и инвалидов. При перепаде высот не более 0,6 метра вместо подъемной платформы допускается устройство пандуса», — цитирует документ главный инженер. — А у вас — более 0,6 м.

 Как попасть с коляской в подъезд, если отключат электричество и подъемник не будет работать? Как обезопасить детей, которые, играя во дворе, запросто могут оказаться под опускающимся механизмом и покалечиться? А ведь дорогостоящее оборудование еще необходимо обслуживать! В конце концов, что делать, если подъемник выйдет из строя? — не унимаются дольщики.

В конце встречи люди спрашивают у инженера, сколько стоит механизм — и иронизируют: мол, эти данные им понадобятся для того, чтобы позже выставить электроподъемник для продажи на «Куфар».

В УКСе улыбаются — но отвечают: убрать подъемник не имеют права. Зато после сдачи дома в эксплуатацию жильцы вольны принимать любые решения — в том числе и установить себе пандус. За свои дополнительные средства, разумеется.




Елена Бычкова, TUT.BY
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