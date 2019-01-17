В Минске задержали жителя Гомельской области с килограммом насвая и «снюса»

Сотрудники Первомайского РУВД задержали 25-летнего безработного жителя Гомельской области в вестибюле станции метро «Московская». При себе у него нашли 26 пакетов насвая и 62 пакета табачной смеси «снюса», расфасованных для продажи.

Когда милиционеры решили взвесить «добычу», результат превзошел любые ожидания. Мужчина носил при себе больше килограмма насвая, а некурительной табачной смеси «снюса» 105 граммов. Милиция установила, что один пакетик насвая парень продавал по 4 рубля.

По факту продажи насвая проводится проверка. Парня могут привлечь к административной ответственности по статье «Незаконные действия с некурительными табачными изделиями», сообщает УВД Минского горисполкома. Статья предусматривает штраф от 40 до 40 базовых с конфискацией выручки или административный арест. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности.