Бесправник на легковушке выехал на встречку и врезался в грузовик. Мужчина 31 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД и был лишен прав за пьяную езду.

ДТП в Пинске произошло днем 16 января примерно в 15.20. По предварительной информации ГАИ, 26-летний пинчанин, не имея прав категории В, на «Опеле Калибра» двигался по ул. Брестской. Напротив дома № 191 на закруглении дороги вправо он неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал встречку, где врезался в грузовой «Ивеко Турбо Дейли».









В результате столкновения водитель и 26-летний пассажир легковушки, а также водитель грузовика, 53-летний житель г. Житковичи Гомельской области, оказались заблокированы в авто. Их пришлось освобождать спасателям, сообщает областное управление МЧС.

С различными травмами пострадавших на скорой доставили в Пинскую райбольницу.





Установлено, что водитель «Опеля» 31 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, был лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП проводится проверка.