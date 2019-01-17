В Пинске бесправник, который 31 раз привлекался за нарушения, спровоцировал ДТП с гомельским грузовиком. Трое оказались зажаты в авто — фото, видео

  • 17 января 2019, 17:36
  • 724
  • 0


Бесправник на легковушке выехал на встречку и врезался в грузовик. Мужчина 31 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД и был лишен прав за пьяную езду.

ДТП в Пинске произошло днем 16 января примерно в 15.20. По предварительной информации ГАИ, 26-летний пинчанин, не имея прав категории В, на «Опеле Калибра» двигался по ул. Брестской. Напротив дома № 191 на закруглении дороги вправо он неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал встречку, где врезался в грузовой «Ивеко Турбо Дейли».



В результате столкновения водитель и 26-летний пассажир легковушки, а также водитель грузовика, 53-летний житель г. Житковичи Гомельской области, оказались заблокированы в авто. Их пришлось освобождать спасателям, сообщает областное управление МЧС.

С различными травмами пострадавших на скорой доставили в Пинскую райбольницу.


Установлено, что водитель «Опеля» 31 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, был лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП проводится проверка.




Брестская газета
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (24553), Пинск (210)

Метки: Авто (6265), Происшествия (13748)

Комментарии правила




Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров