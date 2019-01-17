В Гомеле водители не могут поделить парковку. Владельцы «Ауди» заявляют исключительные права на общие места, блокируют другие авто и не боятся ГАИ — фото

  • 17 января 2019, 16:08
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Борьба за место разыгралась на Советской, 182.

Хозяева двух «Ауди» заявили другим автолюбителям, что общая парковка принадлежит им. По какому такому праву они объяснить не смогли, а машину, не согласную уступать им место, просто заблокировали. Водитель «Опеля» попросила разобраться в ситуации ГАИ. Те выписали авто-эгоистам штраф.


Это было вчера, рассказывает читательница «Сильных новостей», а уже сегодня один из водителей занял оба места на парковке. Неизвестно, чем в итоге закончится конфликт из-за квадратных метров под авто, которых именно в этом дворе в избытке.





gomel.today
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