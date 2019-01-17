На Гомельщине каждое третье убийство совершено в сфере семейно-бытовых отношений
- 17 января 2019, 14:55
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Анастасия Макеева, Гомельская правда
Люди в материале: Виктор Морозов (10)
Места: Гомель (24553)
Метки: Общество (33005)
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