На Гомельщине каждое третье убийство совершено в сфере семейно-бытовых отношений

Прокурор области Виктор Морозов рассказал об итогах работы органов прокуратуры за прошлый год.

Общее количество преступлений в регионе снизилось на три процента по сравнению с 2017 годом, уменьшилось количество грабежей, краж и мошенничеств, а также хулиганств и преступлений несовершеннолетних. При этом уровень преступности на Гомельщине остается одним из самых высоких в республике. В прошлом году значительно увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений. Каждое третье убийство и умышленное причинение тяжких телесных повреждений произошли на почве семейных скандалов.

Как отметил Виктор Морозов, сегодня существует достаточно рычагов для борьбы с домашним насилием. Действующее законодательство дает возможность наказать семейного дебошира за угрозу убийством, истязание, причинение телесных повреждений. Потерпевшему необходимо обратиться в правоохранительные органы, но даже этого не требуется, если зафиксированы факты противоправных действий. В таких случаях органы прокуратуры имеют право возбуждать уголовные дела без заявления потерпевшего.