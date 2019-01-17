На Гомельщине каждое третье убийство совершено в сфере семейно-бытовых отношений

  • 17 января 2019, 14:55
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Прокурор области Виктор Морозов рассказал об итогах работы органов прокуратуры за прошлый год.

Общее количество преступлений в регионе снизилось на три процента по сравнению с 2017 годом, уменьшилось количество грабежей, краж и мошенничеств, а также хулиганств и преступлений несовершеннолетних. При этом уровень преступности на Гомельщине остается одним из самых высоких в республике. В прошлом году значительно увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений. Каждое третье убийство и умышленное причинение тяжких телесных повреждений произошли на почве семейных скандалов.

Как отметил Виктор Морозов, сегодня существует достаточно рычагов для борьбы с домашним насилием. Действующее законодательство дает возможность наказать семейного дебошира за угрозу убийством, истязание, причинение телесных повреждений. Потерпевшему необходимо обратиться в правоохранительные органы, но даже этого не требуется, если зафиксированы факты противоправных действий. В таких случаях органы прокуратуры имеют право возбуждать уголовные дела без заявления потерпевшего.




Анастасия Макеева, Гомельская правда
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