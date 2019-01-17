Оставила предсмертную записку на двух листах. В Гомеле 18-летняя девушка умерла, отравившись таблетками

  • 17 января 2019, 14:15
  • 10655
  • 0


В Гомеле девушка умерла, отравившись медикаментами неизвестного происхождения, сообщил сегодня журналистам прокурор Гомельской области Виктор Морозов, передает корреспондент БЕЛТА.

Днем 15 января обнаружено тело девушки 2001 года рождения по месту ее жительства.

По предварительной информации, в последнее время она была склонна к самокритичности. О ее состоянии знали родители, специалисты. Девушка оставила предсмертную записку на двух листах.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145 УК (доведение до самоубийства).

Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства, предшествовавшие происшествию, в частности, работу специалистов различных организаций.




БелТА
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Люди в материале: Виктор Морозов (10)

Места: Гомель (24553)

Метки: Происшествия (13748), Криминал (11265)

Комментарии правила




Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров