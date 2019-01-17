Будьте осторожны! В двух областях Украины, граничащих с Гомельской областью, объявлена эпидемия гриппа

Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в четырех областях Украины, в том числе в двух, граничащих с Беларусью, сообщили в Минздраве страны.

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом на территории Украины растет с декабря. Только за вторую неделю 2019 года, по данным Минздрава Украины, заболели более 176 тысяч человек. В целом в стране эпидемия гриппа пока не объявлена.

«В то же время эпидемические пороги превышены в четырех областях: Черниговской, Житомирской, Сумской и Одесской», — сообщили в Минздраве Украины.

Напомним, Черниговская и Житомирская области граничат с Гомельской областью Беларуси. Также жители этих регионов часто имеют родственные и дружеские связи.

При этом именно в Черниговской и Житомирской областях эпидемические пороги превышены больше всего — на 34,2% и 13,7%. В то же время в Сумской и Одесской областях пороги превышены не так сильно — на 10,7% и 2% соответственно.

Более половины заболевших гриппом и ОРВИ — дети в возрасте до 17 лет. Однако увеличивается заболеваемость и среди взрослых. Всего с начала эпидемического сезона зарегистрировано 19 летальных случаев.

Несмотря на рост заболеваемости гриппом в Европе, в Беларуси пока фиксируются лишь спорадические случаи. По данным Минздрава, уровень вакцинации в этот сезон остается высоким, что позволяет не допустить широкого распространения вирусов.