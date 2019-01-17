Гомельчанин украл в гастрономе чужой планшет и VR-очки, но отправиться в виртуальное путешествие не успел — его задержали

  • 17 января 2019, 12:58
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12 января военнослужащие войсковой части 5525 патрулировали в микрорайоне «Гомсельмаш».

В 18:20 патрульные подошли к магазину «Северный» и заметили скопление милицейских машин. Выяснилось, что в гастрономе у гомельчанина похитили пакет, в котором находились очки виртуальной реальности и планшет.

Военнослужащие узнали приметы подозреваемого и отправились на поиски в ближайшие дворы. Буквально спустя двадцать минут рядом с одним из домов по улице 50 лет заводу Гомсельмаш им встретился мужчина, который подходил по приметам. Увидев сотрудников в форме он попытался скрыться, но безрезультатно — его задержали и доставили в отдел милиции.


В отношении 55-летнего гомельчанина возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает УВД. Украденное имущество обнаружилось у него по месту жительства.




gomel.today
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