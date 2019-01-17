МЧС опубликовало интерактивную карту оборудованных мест для крещенских купаний. Есть на ней и Гомельская область

На карте отмечены только специально оборудованные места, на которых будут дежурить сотрудники ведомства, а также медики.

Посмотреть карту можно на сайте МЧС. При нажатии на точку на карте будет высвечиваться точное местоположение оборудованной купели. Спасатели также рассказали БелТА, что в этих местах будут дежурить милиция, ОСВОД, МЧС, медработники, всем купающимся будет представлена консультация и рекомендации. В случае же непредвиденной ситуации любому купающемуся будет оказана вся необходимая помощь.