Лукашенко заявил о возможной смене руководства Гомельской области

Наиважнейшая задача местной вертикали власти — улучшить жизнь людей. На этом акцентировал внимание Александр Лукашенко, согласовывая 15 декабря назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

Отдельно глава государства остановился на результатах работы руководителей Гомельской области.

— Скажу вам откровенно, результаты меня не впечатляют. Я уже и губернатору об этом говорил, — сказал Александр Лукашенко.

Работа руководства Гомельской области за последний год подвергнется тщательной ревизии, после чего будет принято решение на предмет состоятельности действующего руководства области, сообщает БелТА.

— Время испытаний и экспериментов давно закончилось, и гомельчане не должны отставать в своем развитии от других областей. Тем более в социальном плане мы для Гомельской области сделали больше, чем для любой другой. Пора «отдавать долги». Люди в Гомельской области должны жить не хуже, чем в Минской или Гродненской, — подчеркнул белорусский президент.