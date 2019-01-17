Студенты ГГУ Скорины совместно с УВД разрабатывают мобильное приложение по безопасности детей на дорогах

Идея создания такого программного продукта для гаджета принадлежит сотрудникам ГАИ, однако за помощью они обратились к студентам Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сейчас реализуется совместный проект.

Как рассказал один из создателей, студент-третьекурсник Илья Головач, идея приложения довольно проста. При приближении ребенка к пешеходному переходу оно будет подавать ему специальный сигнал, напоминая, что нужно быть бдительным. Это может быть звуковой сигнал, или вибро. Еще одной возможной опцией может стать автоматическое отключение музыки. Прорабатывается также возможность создания родителями маршрута ребенка с возможностью последующего отслеживания.

Над проектом работает два студента ГГУ: Илья Головач и Дмитрий Костюченко. Как сообщили в УВД, на данный момент создан лишь «скелет» будущего приложения, конечных же сроков завершения работы никто не ставит.