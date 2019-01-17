Дети из деревни Осовцы вынуждены час ждать автобуса на улице либо идти пешком 3 километра — видеорепортаж «СН»

  • 17 января 2019, 10:10
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В деревню Осовцы ходит единственный автобус. Взрослые едут на работу, дети — в школу. Чтобы добраться домой, ребятам приходится час стоять на улице. Многие не выдерживают и идут пешком 3 км. Жители деревни просят изменить расписание или пустить ещё один рейс.

Подробности в сюжете «Сильных новостей».




Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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